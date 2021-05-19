「沒事待在家」防疫至上 餐飲業競推餐盒火鍋外帶應變

新冠肺炎疫情再爆，「沒事待在家裡」成了防疫圭臬；人員不敢外出，餐飲業受重創。台中市一家知名中餐廳哀嚎，一天接不到一組訂位。苦撐待變，餐廳、飯店推出外帶便當，火鍋店鼓勵外帶自取，套餐破天荒買一送一。業者說，如果連便當都沒人訂，只能準備店休了。

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去年疫情期間曾推出便當外賣度小月的膳馨民間創意料理，因應這波疫情再起，便當又重出江湖。膳馨擺脫重油重鹽的台菜傳統，改用簡單烹調，重現食物本味作法，深受消費者青睞，生意一向超好。





▲膳馨即日起推出六款御便當應變，強調家常口味高質感，現訂現做。（圖／膳馨提供）

膳馨表示，疫情影響客人入店用餐意願，即日起膳馨推出六款御便當應變，LALA MOVE外送，3公里內50元，以此類推。御便當配菜全是產地溯源當令食材，新鮮清脆，餐餐現煮不放隔夜，原型食物五顏色，家常菜能顯美味質感。首波有蔥爆醬雞丁、蒜泥活菌豬、金瓜蟹粉豆腐撈及炙烤牛奶魚＆蔥爆牛菲力等等六種選擇。





▲大毅老爺行旅一樓ZEBRA餐廳，即日起推出「線上預約，美食外帶免下車」服務。（圖／大毅老爺行李提供）

大毅老爺行旅一樓ZEBRA餐廳，即日起推出「線上預約，美食外帶免下車」服務，讓廚師團隊烹調的義大利豐盛家宴料理，諸如爐烤脆皮半雞、西西里辣味海鮮燉飯及地中海風味海鮮披蕯等美食，在家也能大飽口福。

ZEBRA餐廳線上預約訂購連結

，網路直接填寫預購餐點及到店取餐時間，一鍵傳送操作簡便。同時，選用此預約外帶服務，單筆消費滿1,000元，立即加贈10吋瑪格莉特披薩乙個。

創立8年的金悅軒餐廳，是台中頂級粵菜名店，因應疫情衝擊首度推出餐盒外帶。金悅軒表示，入店消費客人確實明顯減少，推出便當依舊能將「五星美味輕鬆帶著走」。金悅軒是粵菜館，推出的餐盒菜色全是招牌好料理，包括經典不敗的"燒臘三寶、清爽香氣濃郁的"海南雞飯」，海味十足的"清蒸龍虎斑飯」等，照顧素食族也準備了「黑松露上素餃配上海菜飯」，所有餐盒強調現做燒臘與現炒蔬菜，營養又新鮮。

▲鼎王麻辣鍋及無老鍋即日起至6/8，外帶單點消費滿1500元可享8折優惠。（圖／鼎王提供）

台中人是肉食控，火鍋燒肉店林立，因應這波開花疫情，不少品牌推出外帶優惠產品。鼎王餐飲集團旗下鼎王麻辣鍋及無老鍋防疫期間美味不間斷，全台各門店即日起至6/8，外帶單點消費滿1,500元可享8折優惠，再享指定餐點5折，即可以半價加點包含上選牛小排、伊比利豬嫩肩胛等美味，讓防疫待在家也能輕鬆開鍋。

▲成軍四年的肉多多火鍋，首度推出套餐「買一送一」，門店在一樓的，可享免下車服務。（圖／肉多多提供）

成軍四年的肉多多火鍋，首度推出套餐「買一送一」，即日起只要手機下載「樂多多APP」，成為肉多多火鍋的會員，外帶自取300元以上套餐，第二套由肉多多火鍋免費招待，另外菜單上的熱門商品299元系列套餐，也提供第二套半價的超值優惠。全台位於一樓的門店，享有外帶免下車服務。