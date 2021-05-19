林右昌視察遠距教學　宣布戶外籃球場封閉2個星期

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另外，在實地遠距教學執行上，也看到教師運用現有教學媒材Google Meet軟體以線上同步視訊並以錄影（未能即時同步之學生亦可透過觀看教師上傳錄影後檔案以完成學習）的方式，認真提醒學生居家檢疫的注意事項，並為孩子複習已制定課表的數學與國語課程。
林右昌看到螢幕前的孩子們，都很專注認真地聽講，也都相當熟悉載具的操作，並透過鏡頭提醒孩子，停課期間仍然不要忘了持續學習與閱讀，乖乖在家防疫，一起度過這個非常時期；同時宣布，基隆市所有的戶外籃球場，即日起封閉2個星期，等疫情趨緩之後再行開放。
近期是台灣疫情相當嚴峻的關鍵時刻，希望藉由停課的措施，減少病毒相互傳染的機會，盼家長以請「防疫照顧假」為優先；林右昌也建議家長，這段期間可陪伴孩子一起學習，增進親子關係，無法請假的家長，由學校提供基本照護，讓家長與孩子在「停課不停學」的時刻，安心又放心！
教育處指出，基隆市未在第一時間跟進雙北停課，讓學校爭取更多整備時間；在行動載具方面，除調度各校設備供學生借用外，市長林右昌更責成教育處緊急採購更多的設備，以確保每一位有需要的孩子都能借用，另在停課前召開全市校長視訊會議，帶領學校迅速且確實完成停課前的準備。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。