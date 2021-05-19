疫情狂燒「現在有啥職業還賺錢」？眾指4行：永遠不失業

我是廣告 請繼續往下閱讀
問題一曝光，就引來不少網友討論，其中「房東」就被最多人點名，「最大贏家：房東」、「房東繼續躺著賺」、「樓下新開兩家吃的裝潢花不少，三級老闆在掉淚，房東爽賺」、「房東，有良心的會減一點租金，大部分無良繼續躺著賺」、「房東永遠不失業」、「大地主、大房東」、「房東，這麼簡單還要問」。
另外還有人提及「電商」、「物流」、「外送」3行業，直言「電商表示」、「電商吧」、「電商賺到腳軟」、「電商、影音串流網站、便當店、外送平台」、「網拍沒斷貨源的」、「電商廣告沒有少啊」、「網購、物流、外送」、「物流塞爆，原本24小時到貨，三天都還到不了= =」、「物流已經塞到爆了」、「物流業阿！這幾天生意好到翻掉」。
除了上述行業，也有人曝光不同答案，「賣口罩、賣防疫用品、賣零食餅乾賣泡麵的」、「遊戲業，賺到翻掉」、「大賣場、網購」、「炒股仔啊」、「筆電，遠距相關」、「便利商店應該還是會開」、「超市也很賺吧」、「防疫醫療相關行業阿」。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。