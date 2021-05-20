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房市／新北捷運樹林線　業者推這2站

▲新北樹林線LG18站近樹林秀泰影城商場，生活機能完善，未來性看好。（圖／NOWnews資料照片）
▲新北樹林線LG18站近樹林秀泰影城商場，生活機能完善，未來性看好。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-05-20 08:00:00

捷運新北樹林線可望今年動工，規劃行經樹林地區共有7站，在地房仲推薦LG14站與LG18站，前者近樹林火車站前站、又有部分房屋是板橋門牌，相對保值詢問度高，後者則是近樹林秀泰影城，新建案也較多，街廓整齊也吸引外地自住、置產客，2站發展潛力皆大。

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新北市府指出，捷運萬大中和樹林線過去由北市捷運局施作，新北樹林線已與北市府取得共識，將由新北市政府自行興建，預計今年5月招標，希望下半年可順利動工，共有LG14站至LG20站共7站。

對此，信義房屋樹林站前店專員徐韶楨表示，樹林區過去發展較為緩慢，買賣市場較為封閉，多以在地族群買賣居多，但自新北樹林線規劃設計後，複合式電影商城樹林秀泰影城也於3年前開幕，國際品牌洲際酒店集團也插旗樹林，預計2023年開幕，種種利多讓外地客逐漸注意到樹林區，開始對樹林房市有信心。

也因捷運樹林線的交通建設，讓火車、捷運等交通優勢彼此加分，提升當地居民期待，徐韶楨表示，LG14站位於中華路與溪城路口附近，是新北樹林線7個站點中，唯一橫跨樹林與板橋2個行政區的站點，近樹林火車站前站，近金門街、溪城路一帶，有大部分門牌是板橋門牌，許多外地買方會因為板橋門牌的相對保值性，而選擇在樹林火車站前站周邊購屋。  

LG14站商圈發展較早，中古大樓多為屋齡10年以上的大樓，目前每坪單價約32-34萬，總價2房落在900-1000萬，3房1200-1500萬，而屋齡10年內的社區大樓，單價則是36-37萬，總價2房1100-1300萬，3房1500-1800萬。

而LG18站位於中正路與大安路口附近，近樹林秀泰影城，為一綜合型的百貨電影商場，徐韶楨表示，有幾個指標建案量體較大，多為屋齡5年內的新大樓，因為樹林素地零散，新舊房屋交雜，那一區是罕見街廓規劃較為整齊的區域，又近浮洲橋，一橋之隔就可至板橋亞東醫院捷運站一帶，因此近年來也吸引許多跨區的年輕人來購買，中古大樓每坪交易單價在34-38萬之間。

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