房市／新北捷運樹林線　業者推這2站

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對此，信義房屋樹林站前店專員徐韶楨表示，樹林區過去發展較為緩慢，買賣市場較為封閉，多以在地族群買賣居多，但自新北樹林線規劃設計後，複合式電影商城樹林秀泰影城也於3年前開幕，國際品牌洲際酒店集團也插旗樹林，預計2023年開幕，種種利多讓外地客逐漸注意到樹林區，開始對樹林房市有信心。
也因捷運樹林線的交通建設，讓火車、捷運等交通優勢彼此加分，提升當地居民期待，徐韶楨表示，LG14站位於中華路與溪城路口附近，是新北樹林線7個站點中，唯一橫跨樹林與板橋2個行政區的站點，近樹林火車站前站，近金門街、溪城路一帶，有大部分門牌是板橋門牌，許多外地買方會因為板橋門牌的相對保值性，而選擇在樹林火車站前站周邊購屋。
LG14站商圈發展較早，中古大樓多為屋齡10年以上的大樓，目前每坪單價約32-34萬，總價2房落在900-1000萬，3房1200-1500萬，而屋齡10年內的社區大樓，單價則是36-37萬，總價2房1100-1300萬，3房1500-1800萬。
而LG18站位於中正路與大安路口附近，近樹林秀泰影城，為一綜合型的百貨電影商場，徐韶楨表示，有幾個指標建案量體較大，多為屋齡5年內的新大樓，因為樹林素地零散，新舊房屋交雜，那一區是罕見街廓規劃較為整齊的區域，又近浮洲橋，一橋之隔就可至板橋亞東醫院捷運站一帶，因此近年來也吸引許多跨區的年輕人來購買，中古大樓每坪交易單價在34-38萬之間。