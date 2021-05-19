新北足跡熱曝光　公園、市場最熱門

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侯友宜指出，以新北市今日新增的129例來看，中和有26例、板橋與新店都是 22例，雖然中和、板橋稍微下降，但新店微幅的上升，疫情還是非常的嚴峻；此外，目前有131位的確診者入住集中檢疫所，還可提供住78位，所有的床位都足夠，另有1997位的居家隔離，市府都會密切注意中。
侯友宜說，新北市本土病例累計至19日已594例，今日也新增市立土城醫院、永和耕莘醫院及新莊樂生等3處的社區篩檢站，加上17日在新北市聯合醫院板橋院區設置的社區篩檢站及17家的專責醫院，全新北共有21個篩檢站；另18日就篩檢了3747人，累計3天共篩檢9343人，未來篩檢量仍會不斷擴充。
至於民眾最關心的足跡部分，侯友宜分析，中和區華泰市場、土城區延吉市場、板橋區南雅夜市、中和區南勢角黃昏市場及永安市場等地，為足跡的熱區，相關場所都會進行大清消，公園與公有市場「該封就要封」，傳統市場則增加稽查強度盼業者配合；另已出動消保官查察是否有哄抬物價的情形。
同時為了因應持續升溫的疫情，新北市也與新北市醫師公會也成立「新北市基層診所防疫隊」；公會理事長周慶明表示，醫師公會已經號召的醫師、護理師成立基層診所防疫隊，未來將負責社區篩檢、疫苗施打，及集中檢疫所、居家隔離或檢疫者的通訊診療與照護，減輕專責醫院的醫療量能。
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