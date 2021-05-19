口罩「雙層戴、打結」誰有效？住院醫曝正解　再揭1地雷

台灣本土疫情持續升溫，全國今（19）日進入防疫三級警戒，民眾出入除了商家、大眾交通運輸工具除了登記實名制，更得戴起口罩防疫。不過到底口罩該怎麼戴才能真正避免飛沫傳染，而非流於「出入通行證」呢？北部一名劉姓住院醫師就根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的實驗結果，對「一般口罩戴法、口罩兩邊打結、戴雙層口罩」等3種配戴方式解釋不同的防護效果。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名北部住院醫師指出， 美國疾病管制中心於2021年2月19日發布一篇研究報告，分析比較「無打結的單層口罩」、「打結的醫用口罩」、「醫用口罩外加布口罩 」等三種口罩穿戴方式的效力，而其中不論是布口罩或是醫用口罩均為三層材質，並透過實驗分析出何種口罩穿戴方式能讓有效降低或防止接受咳嗽時飛沫顆粒噴濺出去的程度。

▲口罩該怎麼戴才能有效防止飛沫傳染？北部住院醫師根據CDC實驗結果分析「雙層口罩」相較之下最具防護效果。（圖／「實證醫學救台灣」授權提供）

而根據實驗結果可以觀察到，不論是對於「飛沫噴濺者」或是「飛沫接受者」來說，在「醫療口罩外面配戴一層布口罩」都擁有最佳的防護效果，而主要的原因是在於外層布口罩可以有效增加內層醫療口罩的密合度，解決了單層醫療口罩側邊可能「漏風」的缺點。

這名北部住院醫師也強調，不論民眾出門在外配戴口罩的方式為何，最重要的是要讓口罩「密合」、「貼緊臉頰」，才能避免讓飛沫從口罩的兩旁噴出，同時也提供了如何將醫用口罩於雙邊打結的教學影片。此外，美國CDC於今年4月6日時也公布了最新升級口罩佩戴的方式，強調要防止染疫需確保「口罩貼緊臉部」，也就是「口罩是否具有良好的貼合性」，

，只需在一般口罩外多戴一個布口罩即可，另外，若配戴的是N95口罩則建議單獨使用。（編輯：楊智傑）