疫情爆發前衝動離職！她後悔：想回鍋上班　過來人秒搖頭

國內本土疫情持續升溫，全台進入防疫三級警戒，指揮中心除了提醒國人出入填寫實聯制、戴口罩外，也呼籲企業採取異地辦公機制。這波疫情除了影響本來就有工作的上班族外，對求職者或自由工作者來說也是一大挑戰，日前就有網友提到自己在疫情爆發前衝動離職，如今卻頻頻收到面試取消的通知，這就讓她相當懊悔表示「真的好想回去上班」。

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日前這名女網友在社群論壇

《Dcard》

上分享自己的後悔心情，她提到雖然她才進入公司一個月，但因為這段期間深感自己不適合該家公司，因此在上禮拜衝動的離職了，沒想到卻正好碰上疫情爆發，再找到這份工作前待業數個月的她，好不容易接到的面試通知，卻又因為疫情關係只能暫時取消。

面對這樣的求職考驗，原PO相當挫折的表示，自己如今只能處於「一直在懊惱是不是太衝動離職了」的心態，更發文詢問網友們是否有類似的經驗，最後更無奈表示「真的好想回去上班！」。

▲國內疫情連環爆，許多公司也取消面試或決定延後面試。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

而該篇文章曝光後，許多過來人也留言分享自己的看法，不少網友紛紛搖頭認為在正式走人應該要先有準備，就算回鍋了公司風氣或文化也不會有所改變，「提離職前本來就要有這體認了，下次還是找到新工作再辭職比較保險。除非妳表現優異或跟前公司關係良好，否則回鍋機會極低」、「前幾天也打算離職，結果被主管擋了下來。現在想想還好他有擋我，不然疫情關係，感覺外面工作不好找，加上現在哪裡都去不了，在家只會悶壞」。

不過也有網友建議原PO還是可以把握這段時間，多多充實自己，「耐心找，視訊面試」、「現在後悔也沒用了，只能順其自然囉，疫情真的打亂很多事」、「不然就是你找一些線上課程，多充實自己，讓時間過得快一點」、「那你就藉由這次做工作以外的事情，爬山、運動都是很好的活動，不必去想繁雜瑣事」。（編輯：楊智傑）