12生肖「財運翻紅月份」曝光！這位農曆10月偏財旺狂中獎

2021年不知不覺已經到了上半年的尾聲，在財運方面，各個生肖是幾家歡樂幾家愁，從即日起到年底交年運之時，各個生肖仍有機會財運亨通或是大翻紅，知名命理老師艾菲爾就公佈，即刻起到年底前，12生肖「財氣旺旺」的月份，趕快來看看自己的發財月是何時吧！





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生肖鼠在農曆十月的偏財運特別旺盛，留意一下投資理財方面的資訊，會有突然來到的好機會，好好把握可能會有令你意想不到財富進帳！甚至連買個彩票都能中獎連連！





【生肖牛】財運天象：酉醜三合吉星 暢旺月份：農曆八月





生肖牛在農曆八月有吉星看照，你的事業可能突然需要一筆資金來週轉，在苦無門路的時候，你的舊識在這時與你聯繫，還清跟你借的欠款，不但週轉成功，還能重拾過往情誼！





【生肖虎】財運天象：貴人提拔 暢旺月份：農曆十月





生肖虎在農曆十月的運勢旺盛，事業上有貴人提拔，加上你天外飛來一筆的創意，事業上迎來突如其來的高峰，連帶的財運跟著有大筆進帳，可以說是創造財富的最佳代表！





【生肖兔】財運天象：卯未三合吉星 暢旺月份：農曆六月





生肖兔在農曆六月有吉星照臨，工作業績直線上升、大開紅盤，不但讓你獲得聲望，業績獎金的數目更是讓你數到手軟，同時還清信用卡的負債，讓你從此無債一身輕！





【生肖龍】財運天象：辰酉六合 暢旺月份：農曆八月





生肖龍在農曆八月有吉星相助，你可能看中一間樓盤想要下手、或是正在籌措創業資金，在剛開始打探的時候，身邊的親人聽聞後願意出資相助，助你財運之路大開！





【生肖蛇】財運天象：巳醜三合拱照 暢旺月份：農曆十二月





生肖蛇在農曆十二月是福星高照，原本平穩的財運在此時更加暢旺，可能獲得你夢寐以求的公司，用你意想不到的豐厚高薪將你挖角，是心想事成的最佳代表！





▲艾菲爾老師近日公佈，即刻起到年底前，12生肖「財氣旺旺」的月份。（示意圖／記者顏真真攝）

【生肖馬】財運天象：午戌三合月令 暢旺月份：農曆九月





生肖馬在農曆九月是吉星看照，一掃過去幾個月財運岌岌可危的陰霾，少了小人在你耳邊嚼舌根害你投資錯誤，你開始將重心放在衝刺事業之上，事業水漲船高自然就有錢財進帳！





【生肖羊】財運天象：六合貴人吉星 暢旺月份：農曆五月





生肖羊在農曆五月有貴人吉星照臨，你會開始花時間研究金錢管理，離出自己的錢財究竟用在何處？怎麼樣能夠開源節流、精打細算，將每一分錢都用在刀口上，自然能夠留住錢財。





【生肖猴】財運天象：行善星照宮 暢旺月份：農曆五月





生肖猴在農曆五月是行善星照宮，你會感覺有股力量引導你積德行善，讓你整個人都活在正能量之中，不妨在行善之後，到彩券行買張彩票，你的善行極有可能會回報在財運之上！





【生肖雞】財運天象：天馬星至 暢旺月份：農曆十月





生肖雞在農曆十月有天馬星相助，你極有機會到獲公司外派到遠方異地出差、或是遷徙到別的城市創業，因此而獲得合作項目的資金投注或是事業規模擴大的加盟進帳。





【生肖狗】財運天象：天喜星交集 暢旺月份：農曆十月





生肖狗在農曆十月迎來天喜星照拂，財運大開，有貴人告知投資管道以及機會，若能把握機運，心細大膽的進行，將有大筆進帳入你口袋，存下一桶夢想基金！





【生肖豬】財運天象：亥未三合吉星 暢旺月份：農曆六月





生肖豬在農曆六月有吉星加持，職場上的小人退散、也有神一般的隊友助力，在工作順利完成之余，更受到長官的青睞與器重，升遷加薪樣樣來，可以說是名利雙收！（編輯：許苡晴）





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