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疫情下「外食族」三餐難處理？眾一面倒吐選擇：比較安全

▲疫情下「外食族」三餐難處理？眾一面倒吐選擇。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲疫情下「外食族」三餐難處理？眾一面倒吐選擇。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-05-20 09:49:28

中央流行疫情指揮中心，連日傳來壞消息，國內本土疫情升溫，指揮中心昨（19）天下午召開例行記者會，指揮官陳時中表示，國內昨日新增267例本土確診個案，因應本土疫情嚴峻，同時也正式宣佈全國進入三級警戒，「外出戴口罩」更是全國民眾必須要配合的防疫政策，因此近日就有網友在網路上表示「疫情下『外食族』的三餐是不是變得非常難處理？」，沒想到大量網友紛紛一面倒點出選擇後直言「比較安全」，引起熱議。

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▲網友們紛紛留言認同原PO的說法「我還是會買超商耶，有外包裝感覺比較安全」。（示意圖／翻攝自Dcard）
▲網友們紛紛留言認同原PO的說法「我還是會買超商耶，有外包裝感覺比較安全」。（示意圖／翻攝自Dcard）
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk上PO出一篇「吃超商安全嗎」的文章表示，「現在疫情那麼嚴重，很怕在外面買，負責料理的人是帶原者，家裡不能開火，這種情況下吃超商的微波食品、麵包類是不是比較安全..？」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言認同原PO的說法「買回來微波後就安全了」、「我還是會買超商耶，有外包裝感覺比較安全」、「主要是再加熱，這病毒怕高溫，外帶再加熱就沒事了」、「微波感覺封起來比起外面安全一點」、「我是覺得比較安全啦」、「加熱後安全啊，現在買菜也是一個問題」、「超商還不安全的話，那便當族外食族怎麼辦」。（編輯：王柏文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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