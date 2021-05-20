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脫口罩抽菸被開單！他示範「1招」秒解　網讚防疫意識高

▲有網友分享，朋友在家外抽菸被開單，結果意外釣出神人回覆。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
▲有網友分享，朋友在家外抽菸被開單，結果意外釣出神人回覆。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-20 11:01:49｜2021-05-20 11:59:34

台灣疫情持續升溫，全國昨（19）日也進入防疫三級警戒，而民眾外出時須全程戴口罩，違規最重得開處1.5萬元。近日，就有網友分享，友人到家外抽菸，沒想到才剛點菸就被開單，讓他不禁直呼「現在到底怎麼樣才能抽菸？」貼文一出，意外釣出神人「惡搞示範」，如何才能戴口罩又抽菸，照片也讓網友笑翻。

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原PO在《爆怨2公社》分享，友人日前走出家外抽菸，結果才剛剛點菸，就被經過的警察開單，就是因為「抽菸會把口罩拿下來」，讓原PO忍不住想問，「到底要怎樣抽菸？條件是家裡不能吸菸，有其他不抽的人，三人以上又不能吸，口罩又不能拿下來」。

貼文曝光後，意外釣出一名網友「惡搞」示範，如何才能戴口罩又抽菸，只見他戴了兩個口罩，一個從鼻子蓋到人中，另一個則從下唇蓋到下巴，而中間的縫隙就能讓嘴巴稍微露出，最後還開玩笑說「已戒菸十年的我，看好了，我只示範一次」。

▲網友惡搞示範「戴口罩抽菸」，讓其他人看了紛紛笑歪。（圖／翻攝自《爆怨2公社》
▲網友惡搞示範「戴口罩抽菸」，讓其他人看了紛紛笑歪。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
許多網友看完紛紛笑翻，「害我笑到咩丁咩當」、「大哥我服你了」、「果然專業」、「你太有才了，好煩」、「超猛哈哈哈哈哈」、「笑死我了，人才啊」、「這個不推不行，真的快笑死」。另外，也有不少人認為，現在是非常時期，忍耐一下也算是保護自己跟別人。

中央疫情指揮中心日前宣布，全國正式進入第三級警戒，民眾外出必須隨時戴著口罩，違規得依《傳染病防治法》開罰3千元至1萬5千元，而且沒有勸導期，除了衛生相關單位人員可以開罰外，部分縣市也交由警局及區公所協助辦理，呼籲民眾勿以身試法。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！

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