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奴才在家上班貓也不好過？　牠眼神死：被撸又吸真累！

▲新北市一隻虎斑貓出面控訴，貓咪也是這波疫情的受害者！（圖／網友陳小姐授權提供）
▲新北市一隻虎斑貓出面控訴，貓咪也是這波疫情的受害者！（圖／網友陳小姐授權提供）

文/寵毛網

2021-05-20 20:00:00

貓咪也是這波疫情的受害者之一？近日新型冠狀病毒（COVID-19）又開始肆虐，學生被迫在家遠距上課，不少上班族也進行居家上班。雖然有貓奴抱怨在家辦公總是被主子干擾，不過看看這隻貓咪的心聲，想必也是現在許多貓的內心話啊！

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▲虎斑貓「糖糖」最近面臨貓生最大困難。（圖／網友陳小姐授權提供）
▲虎斑貓「糖糖」最近面臨貓生最大困難。（圖／網友陳小姐授權提供）
住在新北市的7歲「糖糖」最近就面臨奴才陳小姐居家上班的困境，由於平時她活動多，通常會在晚上8、9點才回家，因此陳小姐下班後就是糖糖瘋狂撒嬌的時間。不過因為疫情影響，陳小姐從幾天前就開始在家上班，一開始糖糖覺得很新奇，會一直找奴才玩耍，但是一兩天過去牠開始覺得不對勁，奴才怎麼一整天都在家？

▲陳小姐每天在家不時會呼喚糖糖、對牠又撸又吸，讓牠相當無奈！（圖／網友陳小姐授權提供）
▲陳小姐每天在家不時會呼喚糖糖、對牠又撸又吸，讓牠相當無奈！（圖／網友陳小姐授權提供）
雖然有冷氣吹但是卻關閉牠最愛的窗台風景區，而且奴才不時會叫牠或是摸牠一下，讓牠覺得受到「騷擾」，因此牠開始在早上坐在門口對奴才怒吼催促她「快點出門」，晚上就一臉厭世倒在一旁，讓陳小姐忍不住用牠的口吻寫下：「今天被抱9次、被吸10次、被撸7次、被無意義叫喚30幾次、被強行喵喵對話20幾次………疫情可以趕快結束好讓人類去上班嗎？我他喵的真的快累死……」。

▲糖糖：「疫情可以趕快結束好讓人類去上班嗎？本喵覺得心好累！」。（圖／網友陳小姐授權提供）
▲糖糖：「疫情可以趕快結束好讓人類去上班嗎？本喵覺得心好累！」。（圖／網友陳小姐授權提供）
陳小姐受訪時表示，糖糖是在奶貓時期因不明原因被母貓遺棄後，她就收編到現在，平時很黏陳小姐，雖然平時不親人也不親貓，但是客人來還會「禮貌性招待」10分鐘，被摸太久就會翻臉咬人，是一隻相當有個性的貓咪。

▲糖糖白天催促陳小姐外出上班，晚上一臉厭世倒在一旁思考貓生！（圖／網友陳小姐授權提供）
▲糖糖白天催促陳小姐外出上班，晚上一臉厭世倒在一旁思考貓生！（圖／網友陳小姐授權提供）
陳小姐將牠最近「心很累」的照片分享在貓咪社團，短短兩天就吸引超過1.6萬人次按讚分享，許多貓奴也開始分享被自家貓嫌棄的照片，有的人還笑說：「貓是疫情最大的受害者」、「太殘忍了吧，應該養兩隻平均分攤痛苦啊」、「貓：求隔離」、「奴才為什麼還不滾去上班」、「家有5貓，5貓輪流分配工作量，結果5隻都非常累」、「懷疑貓生（眼神死）」、「抓到商機，寵物植毛疫情結束寵物都被撸禿了」。（編輯：陳珮瑜）

▲糖糖：偶們喵星人也是疫情的受害者啊！（圖／網友陳小姐授權提供）
▲糖糖：偶們喵星人也是疫情的受害者啊！（圖／網友陳小姐授權提供）
▲台灣本土疫情嚴峻，昨（19）天又增加267名本土確診案例，中央流行疫情指揮中心也宣布全台進入防疫三級警戒，各界無不繃緊神經防疫。（圖／NOWnews製作）
▲台灣本土疫情嚴峻，昨（19）天又增加267名本土確診案例，中央流行疫情指揮中心也宣布全台進入防疫三級警戒，各界無不繃緊神經防疫。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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