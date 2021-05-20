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影／同舟一命　亞東醫院開放疫苗讓基層醫護接種

▲亞東醫院今（20）日將開放AZ疫苗給板橋、樹林等疫情熱區的基層院所醫師接種。（圖／記者陳志仁，2021.05.20）
▲亞東醫院今（20）日將開放AZ疫苗給板橋、樹林等疫情熱區的基層院所醫師接種。（圖／記者陳志仁，2021.05.20）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-20 11:56:52｜2021-05-20 13:31:50

新北市板橋亞東醫院今（20）日將開放AZ疫苗給板橋、樹林等疫情熱區的基層院所醫師接種，希望藉此減少醫療從業人員的心理壓力，讓大家齊心協力翻轉疫情；亞東醫院感染管制中心主任廖俊星說，下周還有新的一批AZ疫苗進來，預估施打的狀況會更理想。

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▲亞東紀念醫院感染管制中心主任廖俊星說，許多醫護人員的心態就是「沒疫情就想等」，但最近一周的疫情大爆發後，醫院同仁的施打意願提高很多。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.20）
▲亞東醫院感染管制中心主任廖俊星說，許多醫護人員的心態就是「沒疫情就想等」，但最近一周的疫情大爆發後，醫院同仁的施打意願提高很多。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.20）
廖俊星指出，最近這個區（板橋）的疫情比較高，大家「同舟一命」，大家一起增強免疫力來預防嚴重的感染，因此連絡板橋、土城的基層醫護人員來接種，主要以開業的醫師為主，因為他們要協助採檢，未來社區的採檢是第一線；目前已經有300多位的基層醫療人員預約，打完就沒了。

廖俊星表示，第一線的同仁除戴口罩外，因為有接觸的風險，所以中央有要求要戴上面罩；其次亞東醫院醫護人員的施打率已有8成（全院4093位員工），也希望提升第一線醫療人員的疫苗施打率；因為每天都會收治2、3位新冠肺炎的重症病患，他昨日也已經完成第2劑AZ疫苗的接種。

廖俊星認為，許多醫護人員的心態就是「沒疫情就想等」，但最近一周的疫情大爆發後，醫院同仁的施打意願提高很多，光上周亞東醫院就有2000多位的員工接種，「這就是選擇的問題！」下周還有新的一批AZ疫苗，預估施打的狀況會更理想；醫務秘書林子玉補充，已完成10805人次的接種，員工施打率8成。

家醫科林醫師指出，政府的防疫升級後，口頭上問診儘量少直接接觸，輕症的新冠肺炎與一般感冒沒有差異，只能藉由病患的接觸史，評估、建議看診的病患趕快去篩檢，雖快篩會有偽陰性的問題，但畢竟還是比較放心；疫情升溫後從嚴看診，因新冠肺炎的傳染力太強，會有「這是1人得全家就得」的風險。

▲亞東醫院今日開放板橋、土城的基層醫護人員施打疫苗。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.20）
▲亞東醫院今日開放板橋、土城的基層醫護人員施打疫苗。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.20）
 

新北市醫師公會理事長周慶明說，上週日公會在新北各群組詢問基層醫療院所的醫護人員，是否需要施打疫苗，短短1天就湧入1500位登記；基層醫師在社區第一線很辛苦，看診時全副武裝，包括N95口罩、面罩、帽子、手套一應俱全，發現疫苗是保命防疫的最重要物資後，施打意願大幅增加。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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