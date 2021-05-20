逛超市「泡麵只剩夯款」女秒愣！內行急揭真相：你運氣好

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問題一曝光，就引來不少老饕不可置信留言，「這個乾麵超好吃的，用來炒泡麵最有味道！」、「這是我的最愛」、「這款我覺得還不錯吃耶～」、「這款超香」、「好吃～可以煮湯麵」、「我家這邊是空的...你運氣太好了，快拿個二包走～」、「這超好吃...快拿...」。
其中也有人透露真相，「應該是剛補上去，因為蠻整齊的」、「只是因為廠商供貨的速度很及時」、「看起來就是剛補貨」、「只是剛補貨，版主運氣很好」、「這個蠻好吃的啊，應該是剛補貨吧，只有第一天被剩下來的比較準啦」、「還不錯吃，應該是補貨補的較充足」、「有也可能因為平常銷售就比較高一點，所以也只剩它有得補。也有可能單純先補了它而已」、「這麼充足應該是剛補貨吧！這個很夯～」、「看起來就是剛補上去的啊」。
針對民眾搶購潮，經濟部表示經過一整年的準備，國內民生物資很充足。口罩、衛生紙、泡麵等等，產能、庫存都足夠，呼籲民眾防疫優先，應該避免多人群聚；經濟部亦指出，若有購買需求，也請配合賣場同仁的防疫指引，結帳不要靠太近，慢慢買、適量買。（編輯：陳雅雲）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。