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逛超市「泡麵只剩夯款」女秒愣！內行急揭真相：你運氣好

▲全台防疫升三級警戒，導致不少民眾知消息後出門採買物資，就有女網友發現全聯一款泡麵被獨留在架上，但內行人一看反而急喊「你太幸運了」。（示意圖，圖中人與本文無關／記者葉政勳攝影）
▲全台防疫升三級警戒，導致不少民眾知消息後出門採買物資，就有女網友發現全聯一款泡麵被獨留在架上，但內行人一看反而急喊「你太幸運了」。（示意圖，圖中人與本文無關／記者葉政勳攝影）

編輯中心/綜合報導

2021-05-20 12:36:12

中央流行疫情指揮中心昨（19）日公布新增267例本土確診，亦宣布全台防疫亦升為三級警戒，消息傳出，也引發不少民眾至賣場、超市等地搶購物資。不過，就有一名女網友到全聯採買物品時，發現泡麵區雖被掃空，卻僅見一款泡麵獨留在貨架上，讓她十分納悶，但不少人一看到就揭開真相急喊「你運氣好！」

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原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上發文，表示自己跑到全聯採買物資，卻發現泡麵區都被其他客人搶光，但架上卻獨留某款泡麵，讓她當下不解提問「想問大家，泡麵不好吃嗎？」

▲網友發現該款泡麵被獨留在貨架上。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説臉書）
▲網友發現該款泡麵被獨留在貨架上。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説臉書）
問題一曝光，就引來不少老饕不可置信留言，「這個乾麵超好吃的，用來炒泡麵最有味道！」、「這是我的最愛」、「這款我覺得還不錯吃耶～」、「這款超香」、「好吃～可以煮湯麵」、「我家這邊是空的...你運氣太好了，快拿個二包走～」、「這超好吃...快拿...」。

其中也有人透露真相，「應該是剛補上去，因為蠻整齊的」、「只是因為廠商供貨的速度很及時」、「看起來就是剛補貨」、「只是剛補貨，版主運氣很好」、「這個蠻好吃的啊，應該是剛補貨吧，只有第一天被剩下來的比較準啦」、「還不錯吃，應該是補貨補的較充足」、「有也可能因為平常銷售就比較高一點，所以也只剩它有得補。也有可能單純先補了它而已」、「這麼充足應該是剛補貨吧！這個很夯～」、「看起來就是剛補上去的啊」。

針對民眾搶購潮，經濟部表示經過一整年的準備，國內民生物資很充足。口罩、衛生紙、泡麵等等，產能、庫存都足夠，呼籲民眾防疫優先，應該避免多人群聚；經濟部亦指出，若有購買需求，也請配合賣場同仁的防疫指引，結帳不要靠太近，慢慢買、適量買。（編輯：陳雅雲）

▲指揮中心統計至5/19，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心統計至5/19，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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