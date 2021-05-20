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基隆公布最新疫調　林右昌：成功市場休市至5月30日零時

▲案2564是成功市場攤商，在5月1、2、4、8、9、15、16日在市場營業；為此，林右昌下令成功市場在今日下午進行清消，並休市至5月30日零時。（圖／基隆市政府提供）
▲案2564是成功市場攤商，在5月1、2、4、8、9、15、16日在市場營業；為此，林右昌下令成功市場在今日下午進行清消，並休市至5月30日零時。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-05-20 12:59:40

基隆市長林右昌今（20）日公布3名確診者疫調後的公共場所活動史，其中1人是成功市場的攤商，因此下令成功市場在今日下午進行清消，並休市至5月30日零時；另請警察局針對附設卡拉OK的小吃店進行稽查，若有假關門真營業情形將一律重罰。

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▲基隆市長林右昌今日在疫情記者會中，公布最新3名確診者的公共場所活動史。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌今日在疫情記者會中，公布最新3名確診者的公共場所活動史。（圖／基隆市政府提供）
 

林右昌在疫情記者會中，公布最新3名確診者的公共場所活動史，其中案2564是成功市場攤商，在5月1、2、4、8、9、15、16日在市場營業，並在2、10日11時兩度搭乘台鐵區間車，從三坑到台北車站，步行至西門町紅寶石歌廳，晚間搭區間車回三坑站；4日上午8時到全聯精一店、9日晚間6時到愛一路輕鬆宴餐廳，13日晚間7時前往南榮路王大夫診所就醫。

▲案2565、2566是朋友關係，2人在5月10、11日下午3時2次前往萬華美金茶藝館。（圖／基隆市政府提供）
▲案2565、2566是朋友關係，2人在5月10、11日下午3時2次前往萬華美金茶藝館。（圖／基隆市政府提供）
 

此外，案2565、2566是朋友關係，2人在5月10、11日下午3時2次前往萬華美金茶藝館，案2565在14日11時前往麥金路鮮天下水餃店及統一超商新金樂門市；案2566則曾在17日上午9時30分因身體不適，前往基金一路濟仁診所就醫、18日前往忠二路東大診所。

林右昌提醒曾經出入這些風險場所的民眾提高警覺，注意自己的健康狀況外，也請市府產業發展處通知成功市場管委會，在今日下午後休市進行清潔消毒，並停止營業到5月30日零時；根據市府的疫調，確診者除之前的1位銘傳大學學生外，其餘個案都跟萬華茶藝館群聚案有關。

至於有市民反映部分的計程車司機，在候客或是一個人駕車時未確實配戴口罩，林右昌呼籲計程車司機，不論何時都要戴好口罩，在乘客下車後也要進行消毒，同時指示交通處派員前往各計程車的排班點進行宣導，特別是醫療院所附近的排班處；也希望所有市民不要鬆懈，平安度過這波疫情高峰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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