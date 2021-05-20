  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

為何「實聯制」不掃身分證？知情人揭4問題：搞清楚目的

▲為何「實聯制」不掃身分證？知情人揭4問題。（圖/行政院提供）
▲為何「實聯制」不掃身分證？知情人揭4問題。（圖/行政院提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-20 13:52:11｜2021-05-20 15:00:55

台灣本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心也宣布全台進入防疫三級警戒，民眾出入商家、搭乘大眾交通運輸工具時，因配合政府防疫，開始實施「實聯制」；對此，行政院科技政委唐鳳更火速推出「簡訊實聯制」，短短幾秒就可以成功登記個人資料，解決民眾使用上的不便，不過近日就有網友在網路上表示疑惑「為何『實聯制』不是掃身分證的條碼？」而有知情人揭露出了這樣的4個問題，直言「真的要搞清楚目的」，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲簡訊實聯制上路，只要3步驟5秒鐘就完成。（圖／行政院）
▲簡訊實聯制上路，只要3步驟5秒鐘就完成。（圖／行政院）
這位網友在網路論壇PTT Gossiping上PO出一篇「為什麼實聯制不掃身分證條碼」的文章表示，「早上上班大家排隊在那邊填單真的很落伍欸，還差點遲到，聽朋友說連進工業區或港區檢查哨也要填單，現在是怎樣？有做就好嗎？都不用看有效性的？」，原PO更接著說「實聯制的目的是要知道這個場所誰來過吧？阿在一個大範圍的工業區或港區弄一個這個要幹嘛？要也是各個商家自己弄一個QR Code給人家掃。每個人都有身分證，如果在各場所出入口放個reader不是最簡單嗎？還要去下載什麼APP幹嘛？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲網友解惑實名制與實聯制兩者的差別。（圖/Dcard）
▲網友解惑實名制與實聯制兩者的差別。（圖/Dcard）
而知情網友們卻點出了直接使用「身分證條碼的缺點」，分別為「店家不一定有條碼掃瞄器」、「身分證字號更隱私」、「要有軟體配合儲存資料」和「外籍人士沒有身份證」，「你留姓名電話他們都不一定刪掉了」、「可以取得的資訊太多，你放心？」、「成本高阿，小吃店、麵包店等等的還要買一台機器」、「政府要發裝置，走流程要到明年年底店家才拿得到」、「現在重點是聯絡追蹤，身分證幹嘛」、「實聯制的目的就是只要你的聯絡資料不要你的本名」、「要搞清楚，實聯不等於實名」。

▲國內一連6天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內一連6天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
事實上，為了加速實聯制進行，行政院也推動了「簡訊實聯制」簡化填寫流程，民眾只要掃描QR Code後，不需要留下個人資料就能完成資料登記，就連沒有照相功能的手機也可透過疾管署的LINE官方帳號「疾管家」，掃描店家QR CODE、按下連結、發送簡訊，簡單三步驟就能輕鬆通關。（編輯：王柏文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
81.91%18.09%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
72.73%27.27%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
79.39%20.61%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
88.58%11.42%
2021-05-17-2021-05-20
在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

繼續作答
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀