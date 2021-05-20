為何「實聯制」不掃身分證？知情人揭4問題：搞清楚目的

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping上PO出一篇「為什麼實聯制不掃身分證條碼」的文章表示，「早上上班大家排隊在那邊填單真的很落伍欸，還差點遲到，聽朋友說連進工業區或港區檢查哨也要填單，現在是怎樣？有做就好嗎？都不用看有效性的？」，原PO更接著說「實聯制的目的是要知道這個場所誰來過吧？阿在一個大範圍的工業區或港區弄一個這個要幹嘛？要也是各個商家自己弄一個QR Code給人家掃。每個人都有身分證，如果在各場所出入口放個reader不是最簡單嗎？還要去下載什麼APP幹嘛？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
而知情網友們卻點出了直接使用「身分證條碼的缺點」，分別為「店家不一定有條碼掃瞄器」、「身分證字號更隱私」、「要有軟體配合儲存資料」和「外籍人士沒有身份證」，「你留姓名電話他們都不一定刪掉了」、「可以取得的資訊太多，你放心？」、「成本高阿，小吃店、麵包店等等的還要買一台機器」、「政府要發裝置，走流程要到明年年底店家才拿得到」、「現在重點是聯絡追蹤，身分證幹嘛」、「實聯制的目的就是只要你的聯絡資料不要你的本名」、「要搞清楚，實聯不等於實名」。
事實上，為了加速實聯制進行，行政院也推動了「簡訊實聯制」簡化填寫流程，民眾只要掃描QR Code後，不需要留下個人資料就能完成資料登記，就連沒有照相功能的手機也可透過疾管署的LINE官方帳號「疾管家」，掃描店家QR CODE、按下連結、發送簡訊，簡單三步驟就能輕鬆通關。（編輯：王柏文）
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