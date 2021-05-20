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傳LINE半天都不回？他吐「暗黑技巧」　眾驚：比封鎖還猛

▲傳LINE半天都不回？他吐「暗黑技巧」。（示意圖／翻攝LINE官網）
▲傳LINE半天都不回？他吐「暗黑技巧」。（示意圖／翻攝LINE官網）

編輯中心/綜合報導

2021-05-20 14:05:14

隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體LINE甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，還有免費和付費貼圖可以使用，讓聊天情境更為生動，而近日就有一名網友在網路上表示疑惑「LINE會有其他的封鎖方式嗎？」更有知情人吐露了「暗黑技巧」，眾多網友紛紛震驚直言「比封鎖還猛」，引起熱議。

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▲更有人揭露了暗黑技巧「首先把人物隱藏→再來刪除→然後勾選『不要收到來自非好友的訊息』，就變成沒封鎖，但是收不到對方訊息了」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲更有人揭露了暗黑技巧「首先把人物隱藏→再來刪除→然後勾選『不要收到來自非好友的訊息』，就變成沒封鎖，但是收不到對方訊息了」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk上PO出一篇「line的其他封鎖方式？」的文章表示，「大家都知道送貼圖對方都已擁有，就代表line被對方封鎖，但是發現最近有可以送貼圖，但無論傳什麼都不讀不回，感覺不像是單純關通知，應該是真的收不到，是否目前送貼圖已經不能確認有無被封鎖呢？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「其實堅持不讀不回直接右滑隱藏沒這麼難，我最高紀錄快半年」、「什麼時候可以開發群組內屏蔽特定對象發言的功能，真心需要」、「就不點啊，我連隱藏都懶」、「那就是真的不想理，我有過這樣的經驗，懶得封鎖然後直接忽略訊息」，甚至更有人揭露了暗黑技巧「首先把人物隱藏→再來刪除→然後勾選『不要收到來自非好友的訊息』，就變成沒封鎖，但是收不到對方訊息了」。（編輯：王柏文）

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