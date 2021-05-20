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民代批新北防疫　侯友宜：以訛傳訛傷害第一線辛苦同仁

▲新北市長侯友宜認為，在疫情最嚴峻的時刻，大家要全心全意做好防疫，有一些假訊息以訛傳訛，很容易傷害到第一線辛苦的同仁們。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜認為，在疫情最嚴峻的時刻，大家要全心全意做好防疫，有一些假訊息以訛傳訛，很容易傷害到第一線辛苦的同仁們。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-20 14:14:47

疫情嚴峻！中央流行疫情指揮中心宣布全國進入第三級的疫情警戒，市民低度活動；為關懷弱勢的民眾，新北市長侯友宜今（20）日到三重社福中心視察物資的整備，盼讓他們在面對這波疫情的衝擊下，能夠安心的過好生活。

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至於民進黨的立委、議員，批評新北市防疫作為的看法？侯友宜認為，在疫情最嚴峻的時刻，大家要全心全意做好防疫，有一些假訊息以訛傳訛，很容易傷害到第一線辛苦的同仁們，這個時候需要大家一起為他們說加油，大家一起努力做事、團結在一起，讓新北市的疫情能夠得到控制。

針對中央的防疫措施有何建言嗎？侯友宜說，全國都升三級警戒，用一致性的標準去看待疫情，但每個地方的疫情不太一樣， 建議中央應該更彈性、更多元性授權地方管控疫情，醫療體系的支援上，更需要中央跟地方一起合作，期盼讓整個疫情的感染鍊，能夠快速的減少。

台北市議員建議北市可透過雙城論壇採購上海復星醫藥公司來代理的輝瑞德國原廠疫苗，新北市有規劃嗎？侯友宜回應，希望疫苗能夠趕快進來，讓台灣的民眾有保護力，是最極為重要的關鍵，所以每個人都可提供很多的管道建議中央，讓中央來評估，快速採購到最有保護力的疫苗，給民眾施打、增強保護。

社會局長張錦麗強調，遵照市長侯友宜的指示，列冊弱勢民眾在領取實物銀行的民生物資時，社工會加倍送；此外，慈濟基金會在這波疫情中，新捐贈3000箱的安心食物箱，笨港聖慈山也捐贈百人份的物資包，還有道家人文協會持續捐贈的嬰幼兒奶粉，都會加倍送給弱勢民眾，減少外出購物。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
81.91%18.09%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
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72.73%27.27%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
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79.39%20.61%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
88.58%11.42%
2021-05-17-2021-05-20
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