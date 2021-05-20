影／沒戴口罩一律開罰　鄭文燦：沒有勸導期

全台防疫提升三級警戒，桃園市21種類別行業自16日起強制停業至6月8日，桃園市長鄭文燦今（20）日在防疫會議上呼籲業者不要以身試法，若有由明轉暗或轉移地點惡意違規者，一律從嚴執法、從重處分，另外也提醒民眾，第三級管制規定外出就要戴口罩，今起全市警局總動員稽查，只要在路上看到民眾沒戴口罩，就一律開罰。鄭文燦強調，「沒有勸導期」。
記者李春台/桃園報導
2021-05-20 14:47:53
鄭文燦表示，針對營業場所停業規定，桃園市強制停業總共有21個類別，目前有將近2800家強制停業，他強調，假如有有明轉暗或者惡行違規轉移地點，或者連續違規等，一律從重處分，必要時執行斷水、斷電，請警察局、經發局從嚴執行、不要鬆手。
此外，配合三級管制，外出一定強制戴口罩，鄭文燦要求警察局10個分局出動稽察，「準三級已經勸導過了，昨天開始就沒有勸導期」，如果民眾戴不正確，可以勸導戴好，大原則是「只要是沒戴口罩就一律開罰」。
鄭文燦指出，市府環保局已經進行3階段的全市大消毒規劃，對於確診案例，桃園是採取精準疫調的方式，當天或者是隔天都會完成消毒。針對有部份里長反應希望先知道確診者足跡，鄭表示，因為疫情是隔天下午由中央疫情指揮中心宣布，各縣市都一樣，市府沒辦法先把疫調通知里長，但會在隔天下午3點公布足跡，公布時也已完成消毒。
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