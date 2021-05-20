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冷氣不涼急找師傅！一查「原因悲劇」苦主認了：遇超多次

▲一名網友發現房內冷氣突然不會冷，因此緊急找來師傅幫忙檢查，結果原因卻讓他差點暈倒。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲一名網友發現房內冷氣突然不會冷，因此緊急找來師傅幫忙檢查，結果原因卻讓他差點暈倒。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-05-20 15:06:14

炎炎夏日即將到來，不少民眾受不了酷熱的天氣，都會打開冷氣來涼爽一番。不過，就有一名網友指出，某天打開房間內的冷氣，發現冷氣突然不會冷，因此緊急找來冷氣師傅幫忙檢查，然而沒想到原因卻讓他崩潰直喊「當下差點昏倒！」

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原PO於臉書社團《花蓮同鄉會》上發文，表示一早要開房間冷氣，卻發現空調不會冷，因此緊急請來師傅修理，沒想到師傅一走到頂樓，才發現原因根本不是故障，而是因冷氣的壓縮機被不明人士偷走，「結果被拆個精光，爬上樓頂當下差點昏倒」。見到如此荒謬的場景，也讓原PO無奈直言「請大家留意！」

▲原PO指出，發現頂樓的冷氣壓縮機被偷走。（圖／翻攝花蓮同鄉會臉書社團）
▲原PO指出，發現頂樓的冷氣壓縮機被偷走。（圖／翻攝花蓮同鄉會臉書社團）
貼文一曝光，就引來不少網友傻眼留言，「連這個也要偷」、「日本的壓縮機非常稀少XD」、「這小偷防疫期間沒上班，出來找事做嗎？這樣也偷」、「我好奇偷壓縮機可以做什麼賣嗎」、「這厲害...監視器多裝幾支比較安心」、「看拆的程度被拆去賣回收了～」、「太厚工了啦！不愧是職業級的」、「這真的太瞎了」。

不僅如此，還有許多苦主分享類似經驗，直言「不意外！我們遇過好多次～超傻眼」、「之前，機車發不動牽去修，也才發現電瓶被偷」、「還遇過只壞一台！結果維修人員拆旁邊好的零件來測試，結果壞掉的馬達拿走，兩台都不能吹，客人等到夏天熱了要吹才發現冷氣不能吹，超傻眼」、「冷氣裝頂樓戶外的都要小心，有一就有二，提高警覺爲先」。

不過也要提醒民眾，根據《刑法》第320條規定，意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，違法者恐處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。（編輯：陳雅雲）

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