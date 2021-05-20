勿群聚！店家出題喊「解開的人才能坐」 網笑翻：我投降
台灣新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（20）再增加286例本土確診病例，已是連續6天本土病例破百。許多餐廳紛紛拉下鐵門暫停營業，或改為讓顧客外帶餐點。就有一位網友分享店家出奇招，在桌上貼了一道數學題，寫著「解開的人才能坐」，另類方式提醒民眾保持社交距離，讓大家笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-05-20 15:04:36
原PO在臉書社團《新路上觀察學院》發文，分享了一張在某店家拍下的照片，照片可以看見桌上貼著一張用紅筆寫著一道微積分數學題的紙條，下面寫著「解開的人才能坐」，讓原PO笑稱「嗯好，我去坐旁邊」，更強調「重點不是答案，是保持安全距離、不要在外面吃東西！」
笑翻的網友紛紛留言回覆說，「文組不能坐的意思嗎」、「我一輩子都坐不到」、「好可愛的店家」、「數學最誠實，不會就是不會」。
另也有網友認真解題，「不用謝答案等於0」、「答案是π！」、「Cos積分面積為0，開根號積分為半徑為2的半圓面積等於π，所以相加答案為π」。
指揮中心今日在記者會上再次籲請民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）
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