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衝超市掃泡麵！他見「紅色夯款」沒人買　視線往下臉綠了

▲架上唯獨剩下一款碗裝的印尼泡麵，引發網友討論。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲架上唯獨剩下一款碗裝的印尼泡麵，引發網友討論。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-20 15:19:38

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐，且近日受到疫情升溫影響，不少民眾也開始搶買泡麵。對此，19日一名網友在臉書社團《爆怨2公社》表示，到超市去採購物資，發現架上唯獨剩下一款碗裝的印尼泡麵，不禁疑惑原因為何，貼文曝光引發熱議。

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原PO表示，他到超市去補充物資，走到泡麵區發現，泡麵幾乎都被掃光光，貨架上唯獨剩下一款紅色碗裝的印尼泡麵，他看完包裝笑問「一掃而空……印尼殘存！這是三色豆的概念嗎？」

▲架上唯獨剩下一款碗裝的印尼泡麵，引發網友討論。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲架上唯獨剩下一款碗裝的印尼泡麵，引發網友討論。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「一次兩包、打個蛋黃、切點蔥，完美」、「這超好吃好嗎！我心中泡麵第一名」、「不識貨的買家，這個最好吃」、「超好吃」、「不識貨，這個超好吃！但不建議用泡的要用煮的」。

不過，有內行網友指出，發現底下的標價和袋裝的同款泡麵價差不小，認為買同款袋裝的CP值較高，「這個印尼店$8一包」、「麵沒問題，價格有問題」、「杯裝太貴啦，要買當然買袋裝，一包才8元」、「買包裝的比較划算」、「這好吃啊……但一杯不夠」、「這個超好吃」。（編輯：賴詠璿）

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