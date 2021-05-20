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花蓮護理師陪病疑染疫？亞東：所有狀況皆在掌握中

▲亞東醫院回應，本案為昨日的新增3位確診者之一（病患家屬），相關接觸者皆即時匡列管理。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.20）
▲亞東醫院回應，本案為昨日的新增3位確診者之一（病患家屬），相關接觸者皆即時匡列管理。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.20）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-20 15:23:11｜2021-05-20 15:30:44

花蓮縣政府今（19）日證實，榮民總醫院鳳林分院護理師，14日北上到新北市亞東醫院照顧住院的舅舅，15日出現相關症狀，18日採檢確診為陽性後即隔離；亞東醫院回應，本案為昨日的新增3位確診者之一（病患家屬），相關接觸者皆即時匡列管理。

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亞東醫院表示，榮民總醫院鳳林分院的護理師5月14日北上至本院照顧舅舅，15日開始有喉嚨痛及頭昏不適的症狀，接受第1次PCR的採檢結果為陰性，之後留院觀察繼續照顧舅舅，5月18日的二採結果疑似陽性，目前已完成三採等報告中；此外，對於院內感染的事件皆有即時因應，相關接觸者皆即時匡列管理，所有狀況皆在掌握中，全院的3採也已經完成。

亞東醫院爆發「院內感染」迄今，共14位的民眾染疫，其中8位是住院病患（其中1位17日死亡），及2位家屬、2位看護、2位護理人員；此外，全院經2採後多3例確診的個案，包括1位病患、1位家屬（榮民總醫院鳳林分院護理師）及1位看護，也匡列107位的醫護人員，及225位的病人與家屬。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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