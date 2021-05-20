全聯麵包一咬「深綠醬汁」噴出！她崩潰喊噁　內行反大讚

不少婆媽喜愛到連鎖超市「全聯福利中心」購物，除了民生用品齊全、生鮮食品種類也非常多，廣受民眾好評，對此，也有一名女網友發文，表示自己日前到全聯補貨時，順手買了一個麵包想當隔天早餐，豈料一咬「深綠醬汁」噴出，讓她覺得吃起來很噁，不過貼文一出，卻有一票網友表示「這很好吃」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「全聯的難吃麵包」為題發文，表示身為小資族的她，偶爾到全聯補貨時會順手買個麵包，當作隔日的早餐，而她也分享自己認為全聯最好吃的麵包是「金莎麻糬麵包」。





原PO接著說道，她這次想說換個口味，又剛好看到「綠綠的新品」，想說應該還不錯便買回家試試看，豈料當她把麵包切開並拿去微波，吃了一口傻眼直呼「Ｘ！這到底是什麼？麵包沒有抹茶味，裡面的醬有股說不出的噁心感」。





▲女網友認為該款麵包不好吃。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，有些網友認為「覺得全聯的麵包很乾又很輕，不好吃」、「全聯麵包雷的很多」、「不是我在說，圖片那個綠真的好讓人沒胃口」、「我也覺得他的抹茶醬超噁，吃幾口就趕快丟給男友哈哈哈」。





不過，也有許多網友表示，「這烤過好吃欸」、「只有我覺得這超好吃嗎」、「我超喜歡這款，可惜附近的全聯最近抹茶季過就沒賣了」、「蛤我覺得超好吃欸...」、「這個很好吃好嗎==」、「身為抹茶控的我還蠻喜歡這款麵包的」、「稍微苦苦的，但是是抹茶的香味」。（編輯：郭佩蓉）



