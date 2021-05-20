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媽早兩步急搶購！女看一眼「戰果」：會被笑三年　網全跪

▲全台進入三級警戒，超市、賣場裡不少商品都被民眾買光。不過，就有女網友透露母親外出搶購，但拿回來的防疫物資卻讓她崩潰直喊「會被笑三年！」（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲全台進入三級警戒，超市、賣場裡不少商品都被民眾買光。不過，就有女網友透露母親外出搶購，但拿回來的防疫物資卻讓她崩潰直喊「會被笑三年！」（示意圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2021-05-20 16:23:07

近期台灣疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今（20）日公布新增286例，因應本土疫情嚴峻，全國自5月19日至28日進入三級警戒，消息傳出也引發許多民眾至賣場、超市等地搶購物資。不過，就有名女網友指出，自家媽媽採買物資回家後，她看了一眼媽媽的購物清單，就讓她傻眼直呼「會被笑三年！」

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原PO於《Dcard》上發文，表示前幾天疫情剛爆發時，自家母親早上剛好到賣場採買物資，而媽媽一回到家，她便看了一眼搶購戰果，結果卻她傻眼直呼「不對欸～不對欸～你早人家兩步去賣場買，結果買一堆你自己愛吃零食跟酒是怎樣啦！」

她透露，媽媽買的東西和防疫相關的物品十分少，「而且罐頭還是肉醬，沒有東西可以配，是要我們單吃肉醬的意思嗎？好歹買個鮪魚罐頭吧」。看到母親的採購清單，也讓原PO笑喊「我覺得這個絕對可以嘴三年沒問題……」。

▲原PO貼出媽媽採買的防疫物資，傻眼直呼「會被笑三年！」（圖／翻攝Dcard）
▲原PO貼出媽媽採買的防疫物資，傻眼直呼「會被笑三年！」（圖／翻攝Dcard）
貼文一曝光，就引來許多網友討論，「媽媽還沒喝就先ㄎㄧㄤ了」、「都買下酒菜是怎樣XDDD」、「都是超沒營養又吃不飽的東西欸，感覺鈉爆高」、「哇！有蜂蜜啤酒耶！配晚餐喝嗎？」、「零食買起來啊」。

不過，亦有不少人大讚直喊，「有買到東西吃就不錯了」、「誰說只有鮪魚能配飯，肉醬拌飯也超級好吃好嗎」、「肉醬罐頭...配飯很好吃欸」、「鱈魚香絲！」、「媽媽怕妳嘴饞⋯」、「笑死我也是在被大掃貨之前就去了賣場，然後買了餅乾跟啤酒還有一大罐飲料回家，想說被困在家裡會太無聊需要一點精神支柱」。

針對民眾搶購潮，經濟部表示經過一整年的準備，國內民生物資很充足。口罩、衛生紙、泡麵等等，產能、庫存都足夠，呼籲民眾防疫優先，應該避免多人群聚；經濟部亦指出，若有購買需求，也請配合賣場同仁的防疫指引，結帳不要靠太近，慢慢買、適量買。（編輯：陳雅雲）

▲國內本土確診個案再286例，累計6天下來已達1512人確診。（圖／NOWnews製表）
▲國內本土確診個案再286例，累計6天下來已達1512人確診。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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