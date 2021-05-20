媽早兩步急搶購！女看一眼「戰果」：會被笑三年　網全跪

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她透露，媽媽買的東西和防疫相關的物品十分少，「而且罐頭還是肉醬，沒有東西可以配，是要我們單吃肉醬的意思嗎？好歹買個鮪魚罐頭吧」。看到母親的採購清單，也讓原PO笑喊「我覺得這個絕對可以嘴三年沒問題……」。
貼文一曝光，就引來許多網友討論，「媽媽還沒喝就先ㄎㄧㄤ了」、「都買下酒菜是怎樣XDDD」、「都是超沒營養又吃不飽的東西欸，感覺鈉爆高」、「哇！有蜂蜜啤酒耶！配晚餐喝嗎？」、「零食買起來啊」。
不過，亦有不少人大讚直喊，「有買到東西吃就不錯了」、「誰說只有鮪魚能配飯，肉醬拌飯也超級好吃好嗎」、「肉醬罐頭...配飯很好吃欸」、「鱈魚香絲！」、「媽媽怕妳嘴饞⋯」、「笑死我也是在被大掃貨之前就去了賣場，然後買了餅乾跟啤酒還有一大罐飲料回家，想說被困在家裡會太無聊需要一點精神支柱」。
針對民眾搶購潮，經濟部表示經過一整年的準備，國內民生物資很充足。口罩、衛生紙、泡麵等等，產能、庫存都足夠，呼籲民眾防疫優先，應該避免多人群聚；經濟部亦指出，若有購買需求，也請配合賣場同仁的防疫指引，結帳不要靠太近，慢慢買、適量買。（編輯：陳雅雲）
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