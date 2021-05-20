中和、新店疫情升溫 新北21日再新增3處社區篩檢站
疫情連5天破百！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（20）日表示，國內新增286例本土個案，其中新北市有157例最多，又以中和區的40例為多；為此，新北市長侯友宜宣布，新北再增泰山輔大、新店耕莘及中和社區篩檢站。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-20 17:35:29｜2021-05-20 17:41:43
侯友宜指出，新北18日共篩檢3747名（陽性個案比率為2.8%），19日篩檢4463位（陽性個案比率為2.9%），至於板橋社區篩檢站陽性個案的比率，從首日的5.05%一路降低至3.75%，土城篩檢站為2.6%、永和則是1.09%；為了因應防疫的作戰步伐，且不浪費醫療的資源，鑒於中和的確診個案增加，新店有21人確診、新莊14人，為加快篩檢的量能與速度，將再增設3處的社區篩檢站。
侯友宜說，21日新增3處的社區篩檢站，分別是位於山北市民活動中心（中和區莊敬路49巷29弄2號）的中和社區篩檢站，每日的8點30分發號碼牌，9點開始依序提供200個名額服務中和、永和民眾，並由永和耕莘醫院負責；泰山輔大篩檢站由輔大醫院支援，每日的8點發號碼牌，9點開始依序提供300名額服務新莊、泰山地區民眾。
新店耕莘篩檢站則由新店耕莘醫院協助，每日的8點30分發號碼牌，9點開始依序提供200個名額服務新店、中和地區民眾；加上原有板橋、土城、永和、樂生四處社區篩檢站，總篩檢量能可達1700人，並呼籲社區篩檢站優先採檢以有萬華高風險區活動或接觸史者為優先，提醒攜帶健保卡、全程戴醫用口罩，勿搭乘大眾運輸工具。
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