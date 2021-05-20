女大生花「20幾萬」吃泡麵！真相曝光　網愣：怎這麼便宜

台灣泡麵品牌、口味相當多元，價錢也都還算合理，各個廠商也不斷推出新的口味，就為了吸引消費者的目光，對此，就有一名女網友發文，表示自己日前也去賣場買泡麵，但她竟然花「20幾萬吃泡麵」，不過真相曝光後，網友反而愣住直呼「其實蠻便宜」。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「用20幾萬吃了一碗三分鐘的泡麵」為題發文，表示因為最近因為疫情升溫，導致賣場泡麵不斷被搶購，「我只是單純的想要吃泡麵渡過我月底的人生，別人為了搶而搶，我是為了活下去而吃」。





▲受到疫情影響，不少人都到超市搶購泡麵與其他物資。（示意圖／翻攝自pixabay）

她當下看著碗中的泡麵，內心糾結了三秒，便將畢業證書蓋到泡麵碗上，豈料當三分鐘過去，她將畢業證書拿起來，接著將泡麵攪拌均勻以後，才發現被她晾在一旁的「20幾萬」已經變了樣子，只見原PO的畢業證書上，早已被印上橢圓的印子，也讓她崩潰直呼「雖然內心有點錯愕，但不能影響我進食，於是我用了10分鐘吃完泡麵，開始為我的畢業證書哀悼，我用20幾萬吃了一碗三分鐘的泡麵」。



