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他疫情期間狂甩68.5公斤　暴瘦被封「日版彭于晏」

▲網紅Ruibosu在疫情期間狂瘦68.5公斤，瘦下來的他長相激似彭于晏。（圖／翻攝Ruibosu IG）
▲網紅Ruibosu在疫情期間狂瘦68.5公斤，瘦下來的他長相激似彭于晏。（圖／翻攝Ruibosu IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-05-20 19:14:22

日本的疫情依舊嚴峻，確診人數沒有減少，且有往年輕族群蔓延的趨勢，為了防疫，許多民眾都開始在家上班模式，這也讓網紅、藝人紛紛開始分享在家的防疫生活，其中一位網紅Ruibosu從2019年靠運動狂甩68.5公斤，瘦身成功不說，瘦下來的模樣還酷似彭于晏。

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日本企業自從開始實施在家工作（WFH）後，因為不能出門，民眾都只能待在家中，所以紛紛自爆體重上升，而Ruibosu反其道而行，從2019年9月開始，堅持不懈努力運動，並在IG分享瘦身紀錄，從一開始的137公斤，狂瘦68公斤，不僅原本的大肚腩消失，還變成了壯碩又結實的肌肉，臉在瘦了之後，五官竟酷似彭于晏。

▲網紅Ruibosu在疫情期間狂瘦68.5公斤。（圖／翻攝Ruibosu
▲▼網紅Ruibosu在疫情期間狂瘦68.5公斤。（圖／翻攝Ruibosu IG）
▲網紅Ruibosu在疫情期間狂瘦68.5公斤。（圖／翻攝Ruibosu
他日前在IG發文分享心得，提到肥胖時期的他，沒有力量、沒有希望，根本一無所有，整個人非常的消極，所以他開始決定節食、減肥。每月減重5公斤，就這樣一年內瘦下68.5公斤，之後便開始進行肌肉訓練，「這是很長的路，但我會盡力而為，我很高興我沒有放棄自己的生活。」Ruibosu除了把瘦身歷程拍成影片放在YouTube上外，還會與粉絲分享瘦身技巧。

▲網紅Ruibosu在疫情期間狂瘦68.5公斤。（圖／翻攝Ruibosu
▲Ruibosu分享瘦身心得。（圖／翻攝Ruibosu IG）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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