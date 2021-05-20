影／桃首座採檢站啟用　鄭文燦：有接觸史及症狀者優先

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鄭文燦指出，中央宣布全國進入三級警戒後，除了社會活動要減少、防疫能量要增加，以桃園為例，防疫量能目前有18家一般民眾的防疫旅館，加上3家機組員專責檢疫旅館，最近還要再增加4家防疫旅館，屆時桃園的防疫旅館總數可達25家；醫院部份，已有300床病床降載，之後還可再增加400多張專責病床，同時桃園現有的5個集中檢疫所協助中央，正在增加當中。
鄭文燦表示，從去年起，桃園11家專責醫院就已設置標準的戶外篩檢站，市府另規劃增設3處社區篩檢站，明天起全市就有14個地點可做檢疫，後續還會按照生活圈建置採檢站，預計要完成30站，將視疫情發展滾動調整。
鄭文燦說，採檢站設置地點多選在公園廣場、停車場、體育場等開闊空間，不會影響居民進出，而且用組合屋蓋，裡頭有空調、有網路、也有更衣室及廁所，外部有6條採檢動線，就連新竹市政府也特別來詢問參考設置規格。
鄭文燦強調，按照中央疫情指揮中心的指引，民眾需符合「有接觸旅遊史及有症狀」2項條件，才能來採檢，如果無症狀就不用採檢，只有接觸史者也只需要在家自我隔離14天，主要是希望避免耗損採檢能量；符合採檢資格的民眾需先撥打1922，由專責人員通報衛生局依照居住地點安排適合的採檢所進行採檢作業，採檢後會在健保卡雲端註記30天管制。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。