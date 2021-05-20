爸媽崩潰！小孩停課在家竟「亂賣股票」　網笑瘋：有前途

台灣疫情大爆發，本土確診病例連日破百，教育部也宣布自19日起，全國各級學校停課；不過卻也讓不少家長相當頭痛，因為孩子還小，在家無聊難免會搗亂，對此，財經網美胡采蘋就分享，有小孩趁爸媽不注意時亂玩手機APP，不小心將股票賣出，讓她聽完忍不住爆笑。
臉書社團《Emmy的追俱樂部》內一則貼文指出，因為現在小孩都在家，讓不少家長相當頭痛，簡直快發瘋，像是平板被摔壞、開會開到一半小孩跑進來唱歌、小孩裸體入鏡，或者是每半小時被小孩問一次「現在要幹嘛」、「肚子餓」，不過最慘烈的是，竟然還有人的股票被賣掉了，「賣在最低點，被笑說是做空嗎」。
貼文一出，掀起熱議，「小孩子都是看著航海王長大的....」、「還好，賣房子沒這麼容易」、「還好沒按到10張台積電」、「這小孩有前途，小小年紀就懂得『作空』」、「按到賣有錢進帳，按到買才麻煩」。（編輯：郭佩蓉）
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