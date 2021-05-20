  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

爸媽崩潰！小孩停課在家竟「亂賣股票」　網笑瘋：有前途

▲受到本土疫情爆發影響，全台各級學校自19日起停課，卻也讓爸媽很崩潰，對此，財經網美胡采蘋就分享，有小孩趁爸媽不注意時亂玩手機APP，不小心將股票賣出，讓她聽完忍不住爆笑。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲受到本土疫情爆發影響，全台各級學校自19日起停課，卻也讓爸媽很崩潰，對此，財經網美胡采蘋就分享，有小孩趁爸媽不注意時亂玩手機APP，不小心將股票賣出，讓她聽完忍不住爆笑。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-05-20 21:43:12

台灣疫情大爆發，本土確診病例連日破百，教育部也宣布自19日起，全國各級學校停課；不過卻也讓不少家長相當頭痛，因為孩子還小，在家無聊難免會搗亂，對此，財經網美胡采蘋就分享，有小孩趁爸媽不注意時亂玩手機APP，不小心將股票賣出，讓她聽完忍不住爆笑。

我是廣告 請繼續往下閱讀

臉書社團《Emmy的追俱樂部》內一則貼文指出，因為現在小孩都在家，讓不少家長相當頭痛，簡直快發瘋，像是平板被摔壞、開會開到一半小孩跑進來唱歌、小孩裸體入鏡，或者是每半小時被小孩問一次「現在要幹嘛」、「肚子餓」，不過最慘烈的是，竟然還有人的股票被賣掉了，「賣在最低點，被笑說是做空嗎」。

▲受到本土疫情爆發影響，全台各級學校自19日起停課，卻也讓爸媽很崩潰，對此，財經網美胡采蘋就分享，有小孩趁爸媽不注意時亂玩手機APP，不小心將股票賣出，讓她聽完忍不住爆笑。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲受到本土疫情爆發影響，全台各級學校自19日起停課，卻也讓爸媽很崩潰，對此，財經網美胡采蘋就分享，有小孩趁爸媽不注意時亂玩手機APP，不小心將股票賣出，讓她聽完忍不住爆笑。（示意圖／NOWnews資料照片）
財經網美胡采蘋在臉書粉專《Emmy追劇時間》上轉貼該社團貼文，表示AI小編告訴她，先前有人在群組抱怨股票被小孩亂玩APP賣掉了，「我快笑翻，還好不是按到買了大量股票，不然T+2這兩天就要到處去籌錢哈哈哈哈」。

貼文一出，掀起熱議，「小孩子都是看著航海王長大的....」、「還好，賣房子沒這麼容易」、「還好沒按到10張台積電」、「這小孩有前途，小小年紀就懂得『作空』」、「按到賣有錢進帳，按到買才麻煩」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
83.78%16.22%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
73.56%26.44%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
76.7%23.3%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
89.07%10.93%
2021-05-17-2021-05-20
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀