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石門水庫蓄水量剩11%　鄭文燦：做心理準備可能供五停二

▲久旱不雨，桃園石門水庫水位不斷下探。（圖／記者李春台翻攝）
▲久旱不雨，桃園石門水庫水位不斷下探。（圖／記者李春台翻攝）

記者李春台/桃園報導

2021-05-20 22:12:45｜2021-05-20 22:12:54

全台旱象不解，桃園石門水庫20日下午5點左右測得有效蓄水量剩11%。桃園市長鄭文燦今（20）日下午於抗旱會議中表示，除了先前已經停業的游泳池跟三溫暖，接下來會協調洗車業者也必須自主停業，若再完全不下雨、石門水庫蓄水率又降至10%以下，桃園就可能進入紅燈，屆時將以供五停二方式實施限水。

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中央抗旱指揮中心決議桃園自明日起進入橙燈，節水率需達20%，鄭文燦表示，目前橙燈階段已經不是壓力測試，而是目前供水情勢就是非常吃緊，石門水庫蓄水已經不到13%，未來的5、6月下雨的情勢不明朗，按照天氣預測還是有很大的風險，因此橙燈階段仍然要準備二階段供五停二的節水策略，所有的備援方案都需要啟動，包括各種地下水的使用方案都能夠順利推動。

「桃園進入紅燈的可能性也非常大」鄭文燦說，現在是從減壓供水改成減量供水2成，將來若二階限水就必須分區供水或分時供水，可能採供五停二的方式，呼籲市民要有心理準備，他也會請各單位做好準備，各種方案都要派上用場。

鄭文燦表示，桃園目前調度、備援、節水三方要並進，調度的部分希望能夠增加大湳水廠，從三峽河、鳶山堰以及板新水廠供水的數量，從1天20萬噸往上提升；備援方面，包括地下水、放流水、工地水、河川水、埤塘水這5種水源，都必須要充分再利用，工業用戶1400口備援的地下水井要全面啟用，市區、公園88個民生用的備援水井也要全部到位，將近600個供水水塔也要整備好。

至於工業用水部份，鄭文燦說，現階段減供20%水量給工業大戶，業者可啟用地下水，部分因為產能的關係會僱用水車，也有將近100輛水車可以支援。

▲鄭文燦說，若再完全不下雨、石門水庫蓄水率又降至10%以下，桃園就可能進入紅燈，屆時將以供五停二方式實施限水。（圖／記者李春台攝，2021.05.20）
▲鄭文燦說，若再完全不下雨、石門水庫蓄水率又降至10%以下，桃園就可能進入紅燈，屆時將以供五停二方式實施限水。（圖／記者李春台攝，2021.05.20）
 

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