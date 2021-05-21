確診者足跡多有「萬華」！在地人淚曝心聲：18萬人擔罪名
台灣新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒，然而近一周新增的本土個案當中，有不少人與曾到過台北市萬華區，甚至和萬華「阿公店」有關連。對此，一名萬華人在臉書粉絲團《黑特帝大小站》寫下心聲，透露現在大多人對於萬華有所誤解，似乎認為只要經過萬華，就有機會被染疫，但他強調「這不是萬華的錯！」只是擔下了這個罪名。
編輯中心/綜合報導
2021-05-21 08:23:01｜2021-05-21 08:23:07
原PO透露自己是萬華人，並稱「萬華在短短的幾日內，上了各大媒體，在不公正的渲染下，就好像病毒是從這裡生出來的」，但他卻說「事實不是這樣，萬華也是受害者，但萬華承受揶揄的語言，排擠的眼光與媒體的霸凌，任何確診者都盡量的跟萬華扯上一點關係，似乎就找到染毒足跡可循」。
原PO提到，現在大多數人認為，騎腳踏車經過、走路經過、買菜經過、坐公車經過，似乎只要經過萬華，就有機會染疫，但他強調「我24小時都待在萬華裡面，到目前我還好好的，之後我不敢說」。
原PO無奈表示，這不是萬華的錯，每一個確診者或許他走過100個地方，但只要其中有一個字眼叫做「萬華」，萬華就得替其他99個地區擔下這個罪名，這對萬華是不公平的。萬華人在事發第一時間，自動自發肅清街道、關上店面，窩在家裡為整個台灣做好自我管理，「這都是我們萬華人對台灣的貢獻，請各位停止『確診＝萬華』這種思想，還給萬華一個公平與正義」。（編輯：賴詠璿）
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