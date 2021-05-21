請冷氣師傅「飲料、便當」很貼心？過來人揭真相：要注意
炎炎夏日即將到來，不少民眾受不了酷熱的天氣，都會打開冷氣來涼爽一番。不過近日就有一名網友表示疑惑「請來家中安裝冷氣的師傅『飲料、便當』會很貼心嗎？」沒想到卻有過來人揭露了真相，直言「真的要注意」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-21 09:48:42
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk上PO出一篇「會請安裝冷氣的師傅喝飲料嗎」的文章表示，「一般做裝潢的工人，似乎都會請他們喝飲料，以求不要亂搞，雖然理論上來說，應該只要給工資就要做到好，但我蠻好奇的是，女孩們家裡在裝冷氣的時候，也會請安裝冷氣的師傅喝個幾杯手搖飲嗎？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「老實說真的不需要，很多都食髓知味，根本不感恩」、「飲料可以，別像狗一樣去買便當，當跑腿」、「工班會覺得你人很好，很好說話，就開始不注重細節亂做，反正你人好做差你也不會怎樣，建議等工程完工後好好犒賞慰勞請吃飯都不遲」、「不要，工班真的他媽會以為你好欺負，給你隨便做」、「其實都不用請啦，要有距離感比較好」。
不過綜合大多數網友的意見認為「偶爾請可以，但不要變成常態，還可以順便監工」，「會請一兩次，但不會常態性地請」、「就是請飲料順便監工，他們才不會亂做啊」、「會請飲料順便看看」、「飲料可以，別像狗一樣去買便當 當跑腿」、「交心是為了更有利自己工程進行順利，更何況有些施工裝潢更要監工才不敢亂做，套個交情更好問」。（編輯：王柏文）