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夜市「室外防疫」會輸百貨公司？知情人吐3差異：很正常

▲夜市「室外防疫」會輸百貨公司？知情人吐3差異。（示意圖／取自unsplash）
▲夜市「室外防疫」會輸百貨公司？知情人吐3差異。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-05-21 10:07:53

台灣新冠肺炎疫情升溫，近一周本土個案激增，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒。因此近日有網友在網路上表示疑惑「夜市『室外防疫』會輸百貨公司嗎？」沒想到就有知情人點出了3點差異，直言「非常正常」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping上PO出一篇「為什麼夜市得停止營業，百貨公司不用」的文章表示，「最近疫情爆發，生意有夠難做，現在還不准我們營業，本來想說防疫嘛，也沒辦法，但是為啥百貨公司可以營業？」原PO更不解的表示疑惑「幾乎一樣性質，他們還在室內，明明就是要更注意的場所，卻可以營業，請問有人可以解答嗎？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲知情網友們紛紛認為「夜市的防疫會輸百貨公司」的三個差異為「實聯制」、「出入口難控管」和「社交距離太短」。（示意圖／記者鄭志宏攝）
▲知情網友們紛紛認為「夜市的防疫會輸百貨公司」的三個差異為「實聯制」、「出入口難控管」和「社交距離太短」。（示意圖／記者鄭志宏攝）
知情網友們紛紛認為「夜市的防疫會輸百貨公司」的三個差異為「實聯制」、「出入口難控管」和「社交距離太短」，「夜市人口太多難控管」、「因為百貨公司有辦法人流統計及實聯制」、「夜市都是吃的，還沒水洗手，優良的病毒溫床」、「一個可以控管，一個不行」、「百貨公司可以實聯制，夜市不行」、「百貨公司有出入口管控，夜市一堆洞怎麼管？」、「夜市太擠了」。

事實上，因為全台已進入第三級警戒。為了防堵疫情擴散，許多夜市都宣布暫停營業，以台北地區來說，萬華的所有夜市，包括華西街夜市、廣州街夜市、艋舺夜市、梧州街夜市、西昌街夜市等5處，目前暫停營業，一直到21日為止，後續看疫情狀況決定是否開放。（編輯：王柏文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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