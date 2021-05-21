以考試比喻疫情！台慶幸寫完卻「沒翻面」 網友喊中肯
近期台灣疫情爆發，連續6天本土個案已增加1512例，為加強相關防疫措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，自5月19日至5月28日止，提升全國疫情警戒至第三級。對此，就有一名網友以考試比喻疫情，認為台灣就像個笨學生，貼文一出，也瞬間在網路上掀起不少人討論。
編輯中心/綜合報導
2021-05-21 11:10:23｜2021-05-21 11:13:32
原PO於《Dcard》上發文，表示目前歐洲幾乎進入正式解封的狀況，但台灣現今卻處在水深火熱當中。文中他就以考試來比喻，「有一個考生叫台台，只用了不到一半的考試時間就把考題寫完，然後就大聲的對其他考生喊著『I can help』。結果考試時間快結束時，才悲劇的發現原來考卷背面還有題目，同一時間，其他考生已經幾乎快寫完考卷了，只剩下台台這個考生還在埋頭苦寫，只能怪台台之前太驕傲又很粗心」。
原PO最後無奈指出，「更悲哀的是，當台台帶著懊悔之心回到家時，想先洗個澡再打場lol，結果沒水不能洗澡也沒電不能打lol」。
貼文一曝光，就引來不少網友熱議，「這也太精闢了吧」、「已經有一年多的考古題在眼前，結果台台視而不見，考卷還在第一面，還沾沾自喜第一面似乎比別人兩面分數高？ 請問你寫到第二面了嗎？」、「撐一年爆發跟直接爆發，就結果來說都是一樣的吧！以之後來看現在，目前的狀況就是疫情失守中，尚未找到對症下藥之策」、「比喻蠻中肯的啊」。
但仍有人抱持不同看法，直言「目前台台背面雖然還沒寫，但考試分數還是比大部分的人還高」、「考卷全部寫完的分數不一定會比較高，相信你一定也有這樣的經驗」、「台灣已經撐了一年才炸欸！這樣還叫笨蛋考生喔」、「拍謝，比喻0分，自以為好笑」。（編輯：陳雅雲）
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