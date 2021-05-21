浪橘躲雨竟遇「石頭」塞爆紙箱　1年後劇情超展開！

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▲一年前一隻浪橘到院子躲雨，驚見紙箱被象龜塞爆！（圖／粉專漢堡。Hamburg授權提供）

× ▲一年前一隻浪橘到院子躲雨，驚見紙箱被象龜塞爆！（圖／粉專漢堡。Hamburg授權提供）

「漢堡」

的餐食。某次在角落發現紙箱，浪橘在裡面窩好窩滿，卻被「漢堡」

（一開始叫喵喵）」

▲屋主漢堡媽媽為牠特製觀景台與遮雨小屋，大太陽時還有陽傘可以遮。（圖／粉專漢堡。Hamburg授權提供）

× ▲屋主漢堡媽媽為牠特製觀景台與遮雨小屋，大太陽時還有陽傘可以遮。（圖／粉專漢堡。Hamburg授權提供）

炸蝦出現之後，漢堡媽媽偶爾會看見一隻虎斑公貓「草蝦」

、一起吃乾乾，兩隻貓似乎認識很久，不過草蝦非常害羞，只要看見人出現就會匆匆跑走。到了8月初的某一天，一隻白底虎斑幼貓突然出現在圍牆上，疑似與母貓走散慌張地跑來跑去，這時炸蝦戲劇性地出現帶著牠沿著圍牆往庭院走，後來在漢堡爸爸的協助下才抓到幼貓，並向友人借了貓籠先將牠安置在院子，還給牠取名「壽司」

▲炸蝦出現後，虎斑貓「草蝦」也開始出現在院子裡，牠雖然是炸蝦的朋友，但是非常怕人，總是看見人就匆匆躲開。（圖／粉專漢堡。Hamburg授權提供）

× ▲炸蝦出現後，虎斑貓「草蝦」也開始出現在院子裡，牠雖然是炸蝦的朋友，但是非常怕人，總是看見人就匆匆躲開。（圖／粉專漢堡。Hamburg授權提供）

▲幾個月後圍牆上出現一隻白底虎斑幼貓「壽司」，炸蝦見牠小小年紀又要流浪很可憐，竟然陪在牠身邊引導牠。（圖／粉專漢堡。Hamburg授權提供）

× ▲幾個月後圍牆上出現一隻白底虎斑幼貓「壽司」，炸蝦見牠小小年紀又要流浪很可憐，竟然陪在牠身邊引導牠。（圖／粉專漢堡。Hamburg授權提供）

當時僅4個月大的壽司，個性非常屁孩，雖然炸蝦對壽司算是有耐心，不過壽司常常將牠的尾巴當逗貓棒玩，或是瘋狂奔跑玩玩具讓牠覺得有一點吵，因此炸蝦會跳上圍牆靜靜地看牠。壽司的個性比較親人，幾天後漢堡爸媽就帶牠到獸醫院檢查與驅蟲，得知牠是健康寶寶後打算為牠找個好人家，卻沒想到一場大雨改變了貓咪與屋主們的命運！

當時因為下雨，他們暫時將壽司移到廚房，由於漢堡爸對貓極度過敏，只能隔一段距離看牠，當時還發生一件插曲，壽司因為某次聽到吸塵器的聲音，太過驚嚇不小心抓傷漢堡爸，導致當晚他全身大過敏，抓痕與眼睛腫了一天一夜，但神奇的是從那天之後漢堡爸似乎對貓有了「免疫力」

、習慣又好，就這樣直接擄獲一家人的心，成為第一隻入住屋內的貓咪！

▲壽司意外地治好漢堡爸爸的過敏，成為入住家中的第一隻貓寵兒，最喜歡黏在爸爸身邊！（圖／粉專漢堡。Hamburg授權提供）

× ▲壽司意外地治好漢堡爸爸的過敏，成為入住家中的第一隻貓寵兒，最喜歡黏在爸爸身邊！（圖／粉專漢堡。Hamburg授權提供）

隨著壽司被收編，炸蝦對漢堡爸媽的信任也大幅提升，從一開始無法接觸到現在能摸摸梳毛，甚至在壽司的陪同下偶爾進屋，加上炸蝦、壽司與象龜們相處得很好，讓漢堡媽覺得很感動。殊不知今年3月，一隻與壽司相似的公貓「又」

▲雖然炸蝦不喜歡蝙蝠俠，常常跟牠吵架，但是大膽的蝙蝠俠還是恣意地在院子活動。（圖／粉專漢堡。Hamburg授權提供）

× ▲雖然炸蝦不喜歡蝙蝠俠，常常跟牠吵架，但是大膽的蝙蝠俠還是恣意地在院子活動。（圖／粉專漢堡。Hamburg授權提供）

▲炸蝦因為壽司的引導與陪伴，也漸漸開始願意走進屋內活動了呢！（圖／粉專漢堡。Hamburg授權提供）