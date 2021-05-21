防疫中小確幸！星巴克店員暖心舉動曝光　她羞喊：好可愛

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「你口罩沒戴好」的文章表示，「以前常常看到有人去買星巴克，店員都會給他們畫圖什麼的，但是自我高中開始真的喝到星巴克到現在，從來都沒有遇過給我畫圖的，連一些心靈雞湯都沒有」，而原PO卻分享最近在防疫期間遇到的小確幸「最近疫情開始嚴重起來，我們公司開始也異地辦公，今天公司主管就點了飲料給我們大家喝」，而在原PO拿到飲料一看驚呼，「我終於拿到了畫圖的！」更隨文附上圖片，只見杯身上有一隻「戴口罩」的可愛熊，這讓原PO羞喊「你口罩沒戴好欸，我們所有同事每個都畫了不同動物，大家都有戴口罩就你不好好戴！不過你還是好可愛」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「沒事啦，他沒耳朵也可以戴好戴滿」、「說好的口罩掛在耳朵上呢」、「我連被問姓都沒有，是因為只喝美式最便宜被歧視嗎」、「真的很可愛」、「防疫防起來」、「看這隻熊的動作應該是穿戴ing」，而根據中央流行疫情指揮中心宣布，全國提升疫情警戒至第三級，民眾外出時應全程佩戴口罩，並避免不必要移動、活動或集會，同時停止室內5人以上、室外10人以上的家庭聚會（同住者不計）和社交聚會。依據傳染病防治法，若民眾未戴口罩，處以3000元至1.5萬元罰款；若未停止室內5人以上、室外10人以上的家庭與社交聚會，處以6至30萬元；若未停止宗教活動、社團交接等，處以6至30萬元；若未關閉特定場所，同樣處以6至30萬元。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。