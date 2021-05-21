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本土疫情升溫！他籲「不要再往南部跑」　眾嘆：根本考驗

▲本土疫情升溫！他籲「不要再往南部跑」。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲本土疫情升溫！他籲「不要再往南部跑」。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-05-21 13:02:51

台灣新冠肺炎疫情升溫，近一周本土個案激增，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒。而近日就有網友在網路上呼籲「北漂族不要再往南部移動了」，沒想到卻引起眾人一面倒的，直言「這根本大考驗」，引起熱議。

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這位網友在臉書社團《爆怨2公社》上PO出一篇文章呼籲，「不要那麼自私，北部疫情那麼嚴重，不要把人丟回去南部，不要造成南部的困擾好嗎？待在原地不要移動聽不懂嗎？」原PO更接著說「我爸媽在南部、我親人都在南部，我不回去是因為，我不想害到家裡的人，雖然我沒有中奬，但我還是會害怕...」最後也呼籲「拜託不要再回去南部了，增添南部的麻煩了，好嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲台灣新冠肺炎疫情升溫，近一周本土個案激增，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒。圖為陸軍33化兵群在捷運台北車站消毒。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.18)
▲台灣新冠肺炎疫情升溫，近一周本土個案激增，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒。圖為陸軍33化兵群在捷運台北車站消毒。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.18)
網友們紛紛留言表示「但是大部分的人都比較自私」、「很多人早就跑回去了」、「沒疫情的時候不見得那麼想家，有疫情時候個個都想家」、「這個禮拜突然大家都變好孝順，會回中南部耶」、「本來沒事的坐火車剛好一個確診，沒事變有事...」、「原本早就買好的車票都取消了」、「減少出門、外出戴口罩、外出不吃東西，不難的，撐一下」、「真的不要亂跑，找朋友都不敢了，還南北奔波，沒事都會變有事」。

甚至更有人說「『人性自私』將是這次疫情的最大的考驗」，「不封城要期待人性自律根本就是天方夜譚」、「不封城，『自私』將會是這次的最大考驗」、「疫情看出太多人的自私」。（編輯：王柏文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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