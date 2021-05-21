優先收治新北無症狀或輕症病患 新北集中檢疫中心啟用
全國進入防疫第3級的警戒，雙北確診病患大幅攀升，為舒緩醫療壓力，分艙、分流讓確診者及時得到照護，新北市率先徵用飯店轉型設置集中檢疫中心，共有183床，今（21）日上午8點完成進駐，優先收治新北市無症狀或輕症的病患。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-21 13:25:57｜2021-05-21 13:29:40
中央5月20日透過第一次的全國會議，指示地方可開始徵用並提高集中檢疫場所的設置，希望把醫院病床留給中、重症的患者；新北市之前就積極徵用成立集中檢疫中心收治輕症及無症狀的患者，同時社區篩檢站快篩陽性案也一律先行護送到該集中檢疫中心。
新北市政府衛生局說，新北市集中檢疫中心是第一個依照中央公布嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫場所工作指引，徵用飯店設置的集中檢疫中心；醫療組由專業醫護團隊進駐，後勤組則由飯店的團隊負責入住、食宿、提供物資及環境衛生等事項，安全組則由新北市警局及保安警察負責維安及交通安排等工作。
衛生局指出，疫情蔓延，考驗全國的篩檢、醫療量能，防疫量能提升刻不容緩，新北市集中檢疫中心收容無症狀或輕症的個案，讓篩檢出的個案及時給予適切的醫療服務，以有效阻斷疫情的傳播；同時舒緩確診個案湧入醫院的壓力，讓醫療體系能更專注重症個案的照護。
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