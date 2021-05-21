超市貨架上一片空！女分享「快速購物8步驟」　客秒贊同

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原PO指出，物資並不會不足，請大家留一些給其他人購買，「當你看到架上空只是因為這樣子一波人去搶後，店員忙結帳，沒時間補貨；他們還要加派一人在門口守著實名制；沒貨的商品，也是要等司機大哥辛苦送來」，也希望大家能將心比心，「多多體諒他們的辛苦，你要知道沒有他們你也不會有物資的！」
最後她也分享快速購物法的8大步驟，包括「一、清單先列；二、在門口掃好填好實名制（真實資料）；三、進去就拿出清單這樣比較快；四、買不到的就算了真的餓不死；五、快速去結帳；六、到家先洗手；七、酒精噴自備購物袋消毒；八、東西歸位後洗澡。」
貼文曝光後，就引來千人按讚，不少網友也認同留言，「贊同妳的看法，當一堆人一窩蜂的囤貨時有沒有想過那些站在前線作戰的人？」、「還看過客人直接罵店員不補貨，一點同理心都沒有超自私的」、「我也覺得不必要囤太多⋯至少還有外送平台可以送吃的」、「正解！而且請配合實聯制，今天還看到有人不願配合，不然就是理由一堆」。
針對民眾搶購潮，經濟部表示經過一整年的準備，國內民生物資很充足。口罩、衛生紙、泡麵等等，產能、庫存都足夠，呼籲民眾防疫優先，應該避免多人群聚；經濟部亦指出，若有購買需求，也請配合賣場同仁的防疫指引，結帳不要靠太近，慢慢買、適量買。（編輯：陳雅雲）
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