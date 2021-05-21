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超市貨架上一片空！女分享「快速購物8步驟」　客秒贊同

▲全台進入三級疫情警戒，不少民眾擔憂未來出門更加困難，急著前往賣場搶購民生用品。對此，就有女網友分享快速購物8步驟，希望大家能理性購買物資。（圖/NOWnews攝影中心）
▲全台進入三級疫情警戒，不少民眾擔憂未來出門更加困難，急著前往賣場搶購民生用品。對此，就有女網友分享快速購物8步驟，希望大家能理性購買物資。（圖/NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2021-05-21 13:36:44

近期台灣本土疫情升溫，為了加強相關防疫措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，自5月19日至5月28日止，提升全國疫情警戒至第三級，而引來不少民眾紛紛至賣場、超市等地搶購物資。對此，就有女網友呼籲「物資不缺，買夠量就好了」隨即分享快速購物8步驟，希望大家能一起挺過疫情。

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原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上發文，其於文中呼籲「物資不缺，買夠量就好了」！她表示現在本土疫情爆發，外加疫情升三級後，不少人都感到害怕，導致超市、賣場搶物資的亂象，「星期六（15日）只是濕式衛生紙用完想去買一包，一度以為來到了迪士尼準備選遊樂設施；其實這樣不就是另一種群聚嗎？接著看了二天很多人上傳全聯架上空蕩蕩的照片，這些人是唯恐天下不亂嗎？」

原PO指出，物資並不會不足，請大家留一些給其他人購買，「當你看到架上空只是因為這樣子一波人去搶後，店員忙結帳，沒時間補貨；他們還要加派一人在門口守著實名制；沒貨的商品，也是要等司機大哥辛苦送來」，也希望大家能將心比心，「多多體諒他們的辛苦，你要知道沒有他們你也不會有物資的！」

最後她也分享快速購物法的8大步驟，包括「一、清單先列；二、在門口掃好填好實名制（真實資料）；三、進去就拿出清單這樣比較快；四、買不到的就算了真的餓不死；五、快速去結帳；六、到家先洗手；七、酒精噴自備購物袋消毒；八、東西歸位後洗澡。」

▲原PO呼籲「物資不缺，買夠量就好了」隨即分享快速購物法10大步驟。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説臉書）
▲原PO呼籲「物資不缺，買夠量就好了」隨即分享快速購物8步驟。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説臉書）
貼文曝光後，就引來千人按讚，不少網友也認同留言，「贊同妳的看法，當一堆人一窩蜂的囤貨時有沒有想過那些站在前線作戰的人？」、「還看過客人直接罵店員不補貨，一點同理心都沒有超自私的」、「我也覺得不必要囤太多⋯至少還有外送平台可以送吃的」、「正解！而且請配合實聯制，今天還看到有人不願配合，不然就是理由一堆」。

針對民眾搶購潮，經濟部表示經過一整年的準備，國內民生物資很充足。口罩、衛生紙、泡麵等等，產能、庫存都足夠，呼籲民眾防疫優先，應該避免多人群聚；經濟部亦指出，若有購買需求，也請配合賣場同仁的防疫指引，結帳不要靠太近，慢慢買、適量買。（編輯：陳雅雲）

▲指揮中心統計至5/20，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心統計至5/20，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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