超市貨架上一片空！女分享「快速購物8步驟」　客秒贊同

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▲原PO呼籲「物資不缺，買夠量就好了」隨即分享快速購物8步驟。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説臉書）

針對民眾搶購潮，經濟部表示經過一整年的準備，國內民生物資很充足。口罩、衛生紙、泡麵等等，產能、庫存都足夠，呼籲民眾防疫優先，應該避免多人群聚；經濟部亦指出，若有購買需求，也請配合賣場同仁的防疫指引，結帳不要靠太近，慢慢買、適量買。（編輯：陳雅雲）