林右昌公布6名確診者活動史　案2747連續26天到萬華茶室

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林右昌在上午的疫情記者會中，公布最新6名確診者經過疫調後的公共場所活動史，其中案2746在5月7、10、14、17日的晚上5時30分至9時30分，曾經載妻子到長庚醫院的情人湖院區洗腎。
案2747在4月17日至5月12日的下午搭乘台鐵區間車，從八堵到萬華車站，步行至萬華得意春茶室，晚間9時搭區間車從萬華回八堵，5月10日上午10時到長庚醫院領藥；13至18日中午11時到暖暖街金華城複合式餐飲，17日9時到暖暖街婁診所就醫。
此外，案2446、2448及2449則是母女及外籍看護，3人在5月13日上午8時搭乘國光客運(台北至基隆)，5月14日下午2時前往成功一路的統一超商新華城門市，18日上午7時至10時到長庚醫院採檢。
案2863是海洋大學三年級的學生，她在5月4日中午在海大餐廳良私塾用餐、晚間在麥當勞新豐店，7日晚間搭乘台鐵區間車前往台北，9日晚間在肯德基仁一店，10日晚間在海大餐廳威肯漢堡，11日晚間在愛二路煮火鍋餐廳，13日早上在新豐街美美早餐店、中午在正濱路叁坪義大利麵，16日中午在東岸商場丸龜製麵；另外在5月3、12、15、16、17及18日，曾前往全聯海大店購物。
林右昌說，市府要求上述相關的餐廳都必須停止營業14天，且進行全面性消毒，同時也提醒曾經出入這些風險場所的民眾提高警覺，注意自己的健康狀況，若有狀況的話要儘速就醫並告知醫生可能有的接觸史；目前分析基隆市確診案例，絕大多數都跟萬華群聚案有關，基本上是去萬華消費或有旅遊史，再傳染給家人，產生了家庭的群聚，也都侷限在家庭成員的範圍。
林右昌也提出比較擔心的案例，一個是成功市場的攤商，目前得知他兒子、女兒及女婿都確診，第二個是曾經到德義里民活動中心唱歌的確診者，本來的訊息是15人在場，經進一步查證後確認是9人，因為在密閉的空間沒戴口罩唱歌很危險，市府也會對這些民眾及其家人擴大的篩檢；民眾外出即使只是倒垃圾或在公園下棋、泡茶，也一定要戴口罩，昨已開出14張罰單。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。