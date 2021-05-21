周玉蔻爆「國產疫苗」好消息！更揭時間點：疫情穏定可期
台灣新冠肺炎疫情升溫，本土案例增加，疫苗庫存告急，資深媒體人周玉蔻近日因疑提前透露確診數、爆料疫苗將抵台等消息引發話題，而今（21）日她又在臉書上表示有「國產疫苗」的獨家消息，更點出關鍵時間點，直言「七月底、八月，疫情穏定可期」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-21 14:00:33｜2021-05-21 14:43:49
周玉蔻在臉書上發文指出，根據權威專業的何美鄉教授透露，「國產疫苗已經開始進行三期實驗！」同時因為本土確診人數增加，解決了遠赴國外才能做三期實驗的困難，她更直言「依照國外疫苗的運抵時程及國產疫苗的緊急授權上市，一邊施打一邊進行三期人體實驗，一切順利的話。七月底、八月，疫情穏定可期」。 網友們看完後紛紛留言表示「好感動喔，台灣加油加油」、「自助人助，國產的疫苗在不久的將來會量產，這樣子的進度剛才可以給台灣人在預防新冠肺炎會有很大的幫助」、「真的太棒了」、「行有餘力就要積極幫助弱勢國家。希望疫苗提早完成，讓台灣再偉大一次」、「台灣疫苗加油」、「好棒的消息，台灣加油」。（編輯：王柏文）
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