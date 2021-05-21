物流妹「每天惡性循環」爆肝12hr！網再揭司機行蹤：可怕

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▲原PO呼籲民眾「真的不用囤貨！」（圖／翻攝Dcard）

針對民眾搶購潮，總統蔡英文先前就曾呼籲民眾配合3件事，包括注意自我健康監測、保持社交距離、物資不急著搶購，蔡英文強調經過一年多的整備，全國的防疫物資、民生物資及原料都很充足，賣場店家也照常營業補貨，請大家依照需求，適時、適度購買即可，以減少群聚的機會。