物流妹「每天惡性循環」爆肝12hr！網再揭司機行蹤：可怕

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她指出，從上禮拜六（15日）開始就忙到沒時間吃東西，都是隨便塞幾口食物繼續工作，且每天都在惡性循環中，「客戶訂單爆大量→訂單製造慢→揀貨速度慢→運輸超級難安排車趟，然後隔天接到業主的電話被罵爆、嗆爆、酸爆，整天都在水深火熱」。最後她也呼籲「真的不用囤貨」，認為現在貨量都十分足夠，「雖然我們家也是出食品類，但只是餅乾而已，其他團隊送的不是食品類也是爆大量，那送泡麵類的公司真的會很慘」。
貼文一出，也來不少網友留言，「辛苦了，也請保重自身健康，謝謝你們的付出！」、「看到附近超商貨物都爆滿，我都不敢訂，怕大家太忙太累」、「我在食品廠當品管，爆量的訂單讓我恐慌，訂單量活像明天就世界末日一樣」、「辛苦了，我最近真的買了超多東西」。
此外，還有同業現身分享，「我自己也是物流業的行政，每天看到司機回來，我都覺得太可怕，畢竟送貨常常去到確診者足跡地方。真的很想問老闆能不能在家工作，我們系統是可以待在家工作的，才剛入職沒多久，就大爆疫情，希望大家都能健康平安啊！！」、「最近這量已經堪比大月了（中元，過年）我排車班，司機也是硬吃下來，最後就是司機翻趟，拖到晚上11、12點才回來，然後我也要等他們回來處理好才能下班，而且是無薪加班的。心累身累又沒錢，隔天一早司機再出去送貨，根本沒什麼睡，就連貨櫃車也是要一直翻趟，車子司機已經快極限了，收貨晚，送貨更晚，一些大賣場倉庫爆量，繳貨都繳不進去，每天一直惡性循環。」。
針對民眾搶購潮，總統蔡英文先前就曾呼籲民眾配合3件事，包括注意自我健康監測、保持社交距離、物資不急著搶購，蔡英文強調經過一年多的整備，全國的防疫物資、民生物資及原料都很充足，賣場店家也照常營業補貨，請大家依照需求，適時、適度購買即可，以減少群聚的機會。（編輯：陳雅雲）
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