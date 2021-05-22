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影／狗狗打針竟深情望向獸醫師　網讚：比我還勇敢！

▲巴西一隻狗狗抽血時，不僅不吵鬧，反而深情地看著獸醫師！（圖／IG @letipiccoli授權提供）
▲巴西一隻狗狗抽血時，不僅不吵鬧，反而深情地看著獸醫師！（圖／IG @letipiccoli授權提供）

文/寵毛網

2021-05-22 20:00:00

又是一隻別人家的天使汪！大部分的毛孩都害討厭上醫院，尤其像是打針抽血這種連人類都會害怕的動作，往往會造成牠們的高度緊張。但是巴西有一隻狗狗不僅一點都不怕抽血，反而全程含情脈脈地盯著獸醫師，網友看了全都嘖嘖稱奇表示：「怎麼有這麼乖的狗狗！」。

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▲Leticia
▲Leticia Piccoli是一名獸醫師，本身有養狗狗與貓咪。（圖／IG @letipiccoli授權提供）
從影片中的畫面可以看到，一名美女獸醫師Leticia Piccoli正準備替狗狗「Cambaxirra」打針抽血，當Leticia替牠綁好壓脈帶後，先溫柔地輕輕撫摸牠的頭，以減緩狗狗的緊張情緒，而Cambaxirra則乖乖地不吵也不鬧，甚至全程深情地望著美女獸醫，一人一狗就這樣透過眼神傳遞愛，讓人忘了這其實是在醫院抽血啊！

▲這天Leticia
▲這天Leticia Piccoli準備替狗狗「Cambaxirra」抽血，她先輕摸狗狗的頭安撫牠。（圖／IG @letipiccoli授權提供）
▲沒想到Cambaxirra全程乖乖地一動也不動，甚至深情地看著Leticia
▲沒想到Cambaxirra全程乖乖地一動也不動，甚至深情地看著Leticia Piccoli。（圖／IG @letipiccoli授權提供）
▲Cambaxirra：我都沒有亂動喔，是不是好棒棒？（圖／IG
▲Cambaxirra：我都沒有亂動喔，是不是好棒棒？（圖／IG @letipiccoli授權提供）
原來這隻乖巧的汪星人Cambaxirra就是獸醫師Leticia飼養的毛孩之一，她非常喜歡動物，家裡不僅有狗狗也有貓咪，深知毛孩與自己一樣討厭打針。為了讓牠們減低恐懼，Leticia都會在診療的過程中溫柔地安撫牠們，並且想辦法減輕牠們的疼痛感。影片拍攝的當下Leticia其實是想要提醒飼主定期帶毛孩施打疫苗與健檢，卻意外讓Cambaxirra在網路上爆紅！網友看了影片都紛紛稱讚：「好羨慕～都是人家的狗！」、「比我打針還要勇敢」、「狗狗都看到出神了」、「這是在診療還是在談戀愛？」現在快來一起看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）

▲原來Cambaxirra是Leticia養的狗狗，經常到診療室擔任小助理，這天是她示範如何在抽血打針的過程中降低毛孩的緊張，也同時宣導為毛孩施打疫苗與健康檢查的重要性！（圖／IG
▲原來Cambaxirra是Leticia養的狗狗，經常到診療室擔任小助理，這天是她示範如何在抽血打針的過程中降低毛孩的緊張，也同時宣導為毛孩施打疫苗與健康檢查的重要性！（圖／IG @letipiccoli授權提供）
 

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
38.39%61.61%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.36%9.64%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

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75.69%24.31%
2021-05-20-2021-05-22
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