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在家躲疫情！男看麥當勞APP笑說「故意的嗎」　網爆有感

▲一名男網友發文，表示疫情爆發前，他抽麥當勞優惠券都只抽到歡樂貼，豈料疫情爆發後，不能出門，但他卻一直抽到「大薯買一送一」，讓他開玩笑直呼「故意的吧」。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名男網友發文，表示疫情爆發前，他抽麥當勞優惠券都只抽到歡樂貼，豈料疫情爆發後，不能出門，但他卻一直抽到「大薯買一送一」，讓他開玩笑直呼「故意的吧」。（圖／翻攝自《Dcard》）

編輯中心/綜合報導

2021-05-21 16:15:20｜2021-05-21 16:50:15

中央流行疫情指揮中心今（21）日宣布國內新增312例本土確診個案，本土疫情連環爆，全國升三級警戒，政府也不斷呼籲民眾沒事待在家；不過，就有一名男網友發文，表示疫情爆發後，他抽到的麥當勞優惠券都是「大薯買一送一」，但疫情前卻經常抽到歡樂貼，讓他直呼「故意的吧」，貼文一出，也掀起熱議。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「麥當勞你故意的吧？」為題發文，表示在疫情爆發以前，他每次抽麥當勞優惠券都只能抽到「法式芥茉香雞堡」和「歡樂貼」。

▲一名男網友在社群平台《Dcard》上以「麥當勞你故意的吧？」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名男網友在社群平台《Dcard》上以「麥當勞你故意的吧？」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
豈料疫情爆發後，大家都不能出門，但他在這三天內就抽到了兩張「大薯買一送一」，讓他崩潰直呼「我現在出不了門你知道嗎，麥當勞你根本就是故意的吧，這可以打客服吧」，不過他也在文末表示「博君一笑，別認真」。

貼文一出，掀起熱議，「我也是，真的會氣薯，今天只能眼睜睜看大薯買一送一過期」、「這時候大家就很愛歡樂貼了XD」、「還好我最近是歡樂貼」、「笑死，我也是一堆大薯，是不是故意的」、「乾我的也是！！ 前天抽到大薯昨天抽到薯餅，根本不能去買啊乾！！」、「我也是！前陣子大薯加一元多一件，怎麼抽都沒有，一直給我蘋果派，昨天抽到大薯但不能買啊啊啊」、「加一」、「我也是，疫情之前都給我買套餐送蘋果派、雞翅啥的，疫情後雞塊、冰炫風加一元多一件，氣氣氣」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
16.67%83.33%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.79%8.21%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

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73.88%26.12%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

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2021-05-18-2021-05-21
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