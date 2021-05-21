在家躲疫情！男看麥當勞APP笑說「故意的嗎」　網爆有感

中央流行疫情指揮中心今（21）日宣布國內新增312例本土確診個案，本土疫情連環爆，全國升三級警戒，政府也不斷呼籲民眾沒事待在家；不過，就有一名男網友發文，表示疫情爆發後，他抽到的麥當勞優惠券都是「大薯買一送一」，但疫情前卻經常抽到歡樂貼，讓他直呼「故意的吧」，貼文一出，也掀起熱議。





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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「麥當勞你故意的吧？」為題發文，表示在疫情爆發以前，他每次抽麥當勞優惠券都只能抽到「法式芥茉香雞堡」和「歡樂貼」。





▲一名男網友在社群平台《Dcard》上以「麥當勞你故意的吧？」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，掀起熱議，「我也是，真的會氣薯，今天只能眼睜睜看大薯買一送一過期」、「這時候大家就很愛歡樂貼了XD」、「還好我最近是歡樂貼」、「笑死，我也是一堆大薯，是不是故意的」、「乾我的也是！！ 前天抽到大薯昨天抽到薯餅，根本不能去買啊乾！！」、「我也是！前陣子大薯加一元多一件，怎麼抽都沒有，一直給我蘋果派，昨天抽到大薯但不能買啊啊啊」、「加一」、「我也是，疫情之前都給我買套餐送蘋果派、雞翅啥的，疫情後雞塊、冰炫風加一元多一件，氣氣氣」。（編輯：郭佩蓉）



