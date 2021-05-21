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防堵疫期擴散　新北徵調警力成立疫調分析中心追足跡

▲中央流行疫情指揮中心今（21）日公布新增314例的本土案例、3例境外移入，其中新北市新增144例確診，又以板橋37例最多。（圖／新北市政府提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（21）日公布新增314例的本土案例、3例境外移入，其中新北市新增144例確診，又以板橋37例最多。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-21 16:19:06｜2021-05-21 16:20:13

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布新增314例的本土案例、3例境外移入，其中新北市新增144例確診，又以板橋37例最多；新北市長侯友宜表示，三重區的確診人數由昨日7人攀升到26人，因此宣布增設三重聯醫的社區篩檢站，服務三重、蘆洲的民眾。

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侯友宜表示，新北市目前有2496人居家隔離，確診人數為895例，今日公布的確診個案以板橋最高，其次為三重、中和，儘管新北確診個案比昨日下降17例，但數據不能只看這1、2天，但新北的疫情還是很嚴峻；此外，新北市政府警察局成立「新北市政府疫調分析中心」，徵召200多名內勤幹員擔任疫調義勇軍，協助衛生局加速疫調的工作。

▲新北市長侯友宜表示，目前確診的足跡熱點包括三重幸福菜市場、幸福戲院、中和華泰市場、板橋國慶黃昏市場、板橋朝陽市場等。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜表示，目前確診的足跡熱點包括三重幸福菜市場、幸福戲院、中和華泰市場、板橋國慶黃昏市場、板橋朝陽市場等。（圖／新北市政府提供）
侯友宜指出，警察局每日動用80名的內勤幹員輪值協助疫調，運用「治安交通視覺化分析決策平臺」分析疫情資料，利用電子地圖以視覺化呈現疫情熱區，讓數據能協助防疫決策；另新北成立疫調分析中心的疫調結果，都與萬華區有活動史與接觸史，目前確診的足跡熱點包括三重幸福菜市場、幸福戲院、中和華泰市場、板橋國慶黃昏市場、板橋朝陽市場等。

▲新北成立防疫安心小站，共有531名專業的心理師接電話，安心解憂專線為（02）22540794、（02）22598042。（圖／新北市政府提供）
▲新北成立防疫安心小站，共有531名專業的心理師接電話，安心解憂專線為（02）22540794、（02）22598042。（圖／新北市政府提供）
侯友宜說，昨日共篩檢4339名、確診陽性的比率為3.6%，社區篩檢站篩檢1993名，板橋陽性率4.35%、土城3.12%、永和1.76%、樂生2.83%，新北已有板橋、土城、中和、永和、新店、泰山、樂生7處的社區篩檢站，明（22）日將於三重再增設1處社區篩檢站；另新北也成立防疫安心小站，共有531名專業的心理師接電話，安心解憂專線為（02）22540794、（02）22598042。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
16.67%83.33%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.79%8.21%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
73.88%26.12%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
78.05%21.95%
2021-05-18-2021-05-21
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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