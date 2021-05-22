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房市／信義房屋防疫升級　順利完成股東會

▲防疫措施升級，信義房屋股東會順利完成。（圖／NOWnews資料照片）
▲防疫措施升級，信義房屋股東會順利完成。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-05-22 08:00:00

信義房屋(9940)21日舉辦110年度股東會，由薛健平董事長主持，雙北防疫於5月15日開始進入三級警戒、5月19日全台疫情警戒提升至第三級，金管會於5月20日宣布，公開發行公司自5月24日起至6月底止，將停止召開股東會。為了保護特別出席的股東，信義房屋決定今年股東會採取高規格的防疫模式，在主會場外的同棟大樓內，另規劃5間獨立空間的會議室，每間會議室最多5人，且均架設同步視訊的設備，方便股東參與會議及發表意見，並可進行實體投票，以利股東在安全低風險的環境下，能夠順利進行股東會。

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信義房屋股東會會中承認109年合併營收為新台幣(下同)130.61億元、稅後淨利15.52億元，稅後每股盈餘2.11元，並通過配發每股現金股利1.70元。去年受惠於貨幣寬鬆，加上央行低利率的影響，讓房市買氣在全球受疫情衝擊下，不減反增，個體財報營收表現成長16.23％、其中仲介分店營收成長15.65％，表現優於109年全台買賣移轉棟數年增率8.8％(自30.02萬棟成長至32.66萬棟)。

劉元智總經理表示，過去一年多以來，信義就將防疫作業升級，成立『信義集團防疫指揮中心』，由總經理為召集人，對外服務與內部作業都會配合政府施策，提出相關保障與安全措施。雖然受到近期疫情升溫影響，來客數量及整體帶看量確實受到影響，但一切以防疫為優先。中央疫情指揮中心宣布全台升為三級警戒，雖然短期而言對房市成交量產生較大的衝擊，相較於去年疫情剛發生不久而造成信義房屋去年一月到四月營收受到衝擊，但因政府防疫有成下，5月營收旋即回升的情形而言，目前疫情可能造成的影響期間會較去年拉長，但在全台三級警戒下，若能有效防堵疫情持續升溫，或是有效控制疫情在可接受範圍內者，只要購售屋需求仍在，展望未來房市的長期量能應屬平穩。

針對股東的提問，薛董事長表示在開發事業方面，新北板橋「嘉品」案在預售表現上，成績亮眼，目前累計銷售率已逾8成，而於108年第4季開賣的「嘉和」案累計銷售率已逾9成；無錫「山水嘉庭」案於本年度的銷售動能已逐漸加快，目前銷售率逾4成。至於總銷近人民幣36億元的「信義嘉庭」案，已於106至109年度認列大部分營收獲利，今年則已將餘屋完售。未來台灣開發事業預計仍將發展主力放在雙北市，積極尋找合適標的，協助地主進行都更或危老重建、合建或是購地自建，在信義重品質的努力下, 發揮逐漸累積的經營效能。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
23.21%76.79%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.8%8.2%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.05%24.95%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
77.88%22.12%
2021-05-18-2021-05-21
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