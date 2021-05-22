房市／信義房屋防疫升級　順利完成股東會

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劉元智總經理表示，過去一年多以來，信義就將防疫作業升級，成立『信義集團防疫指揮中心』，由總經理為召集人，對外服務與內部作業都會配合政府施策，提出相關保障與安全措施。雖然受到近期疫情升溫影響，來客數量及整體帶看量確實受到影響，但一切以防疫為優先。中央疫情指揮中心宣布全台升為三級警戒，雖然短期而言對房市成交量產生較大的衝擊，相較於去年疫情剛發生不久而造成信義房屋去年一月到四月營收受到衝擊，但因政府防疫有成下，5月營收旋即回升的情形而言，目前疫情可能造成的影響期間會較去年拉長，但在全台三級警戒下，若能有效防堵疫情持續升溫，或是有效控制疫情在可接受範圍內者，只要購售屋需求仍在，展望未來房市的長期量能應屬平穩。
針對股東的提問，薛董事長表示在開發事業方面，新北板橋「嘉品」案在預售表現上，成績亮眼，目前累計銷售率已逾8成，而於108年第4季開賣的「嘉和」案累計銷售率已逾9成；無錫「山水嘉庭」案於本年度的銷售動能已逐漸加快，目前銷售率逾4成。至於總銷近人民幣36億元的「信義嘉庭」案，已於106至109年度認列大部分營收獲利，今年則已將餘屋完售。未來台灣開發事業預計仍將發展主力放在雙北市，積極尋找合適標的，協助地主進行都更或危老重建、合建或是購地自建，在信義重品質的努力下, 發揮逐漸累積的經營效能。