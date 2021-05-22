房市／6個居家訣竅　降低冷氣使用

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可以運用裝修技巧，讓居家自然通風，打造涼感宅，信義居家表示，第一點是通風，減少不必要隔間，搭配屋內開窗面，引進日光與自然風，打造良好通風迴路，讓空間自然降溫。
第二點可注重建材運用，信義居家表示，避免太繁複的建材堆疊，建議可多使用淺色的木質元素、冰涼的石材等建材，創造如在山林間的自然涼意；第三點是色彩，住家色彩會影響人體的感知，空間可以大面積運用淺色系，如：白色、淡藍、薄荷綠、淺木色等，也可適時點綴活潑色彩，用清爽的視覺製造長效清涼感。
第四點也可以佈置著手，信義居家表示，居家布置以輕簡為主，可善用家具、家飾小物，如遮光降溫的窗簾、藤編桌椅、棉麻材質家飾品等，視覺及功能上加強居家降溫功能。
第五點善用好工具，信義居家表示，像是居家若是開放式廚房或半開放廚房可加裝拉門，減少熱氣油煙蔓延，並加裝隔熱窗、氣密窗，防外部熱濕氣讓室內保持乾爽，或是善用全熱交換機、循環扇，保持室內空氣流通。
最後，信義居家進一步說明，居家好習慣也可增加涼感，像是用綠意植栽妝點空間，淨化空氣與身心靈，自然又清新，或是維持收納好習慣，減少雜物堆積，讓空間氣流暢通，視覺也清爽，而冷氣定期清洗，可讓冷房效能更佳，吹得更涼更舒服。