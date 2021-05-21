新北公布疫情熱區　侯友宜示範「自我防護泡泡」

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侯友宜表示，拜託市民朋友們學會如何的自我保護自己，如何在家防疫的期間，藉由低度的活動中做好防疫，他也深知民眾待家裡是非常苦悶且有很大的壓力，尤其每天的新聞都在報導疫情；因此成立新北市防疫安心小棧，有531名專業的臨床心理師接電話，提供「疫情安心資訊」、「心理諮詢服務」及「高關懷者電訪」的支持。
侯友宜呼籲，盡量保持適當的社交安全距離，並親自示範「自我防護泡泡」的動作，首先站起來將2隻手伸開，形成一個泡泡的距離，也就是所謂的社交距離，並隨身戴口罩及自備的酒精，無論在室內或室外都要保持2隻手臂展開的距離，藉由自我防護泡泡保護你我，一起對抗疫情；強調新北人的自律性、自我要求高，希望大家團結一致度過難關。
侯友宜說，疫情大爆發快要一周，看到新北市民自動自發、自律性高，團結防疫、低度活動，配合政府，也動員很多的人力稽查，僅少數幾個沒有聽勸導，戴口罩已成為生活必做的一件事情；此外，新北除了有心理師諮商外，也會分享很多在家運動的短片，「我只有一句話，謝謝市民配合！」
侯友宜指出，透過疫調可劃定「疫情熱區」，這時的防疫策略就是把疫情圍堵在熱區裡面，而透過長期疫調的大數據，染疫足跡多集中在與萬華鄰接的地方；此外，三重、中和、板橋等多個菜市場都有很多確診者的足跡，其中板橋有1562的足跡點，中和則有1166的足跡點，顯示這些是確診者經常去的地方，希望藉此減少疫情的傳播，把染疫的源頭找出。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。