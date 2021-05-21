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新北公布疫情熱區　侯友宜示範「自我防護泡泡」

▲新北今日公布板橋1562的足跡點。（圖／新北市政府提供）
▲新北今日公布板橋1562的足跡點。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-21 18:08:35

台灣本土案例連續7天破百，新北市長侯友宜在今（21）日的防疫記者會上，強調新北人的自律性、自我要求高，團結一致度過難關；同時宣布成立新北市防疫安心小棧、示範「自我防護泡泡」，盼舒緩市民待家裡苦悶的壓力，一起對抗疫情。

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▲新北成立防疫安心小站，共有531名專業的心理師接電話，安心解憂專線為（02）22540794、（02）22598042。（圖／新北市政府提供）
▲新北成立防疫安心小站，共有531名專業的心理師接電話，安心解憂專線為（02）22540794、（02）22598042。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜表示，拜託市民朋友們學會如何的自我保護自己，如何在家防疫的期間，藉由低度的活動中做好防疫，他也深知民眾待家裡是非常苦悶且有很大的壓力，尤其每天的新聞都在報導疫情；因此成立新北市防疫安心小棧，有531名專業的臨床心理師接電話，提供「疫情安心資訊」、「心理諮詢服務」及「高關懷者電訪」的支持。

▲侯友宜呼籲民眾盡量保持適當的社交安全距離，希望民眾在家可做「自我防護泡泡」的動作。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜呼籲民眾盡量保持適當的社交安全距離，希望民眾在家可做「自我防護泡泡」的動作。（圖／新北市政府提供）
侯友宜呼籲，盡量保持適當的社交安全距離，並親自示範「自我防護泡泡」的動作，首先站起來將2隻手伸開，形成一個泡泡的距離，也就是所謂的社交距離，並隨身戴口罩及自備的酒精，無論在室內或室外都要保持2隻手臂展開的距離，藉由自我防護泡泡保護你我，一起對抗疫情；強調新北人的自律性、自我要求高，希望大家團結一致度過難關。

侯友宜說，疫情大爆發快要一周，看到新北市民自動自發、自律性高，團結防疫、低度活動，配合政府，也動員很多的人力稽查，僅少數幾個沒有聽勸導，戴口罩已成為生活必做的一件事情；此外，新北除了有心理師諮商外，也會分享很多在家運動的短片，「我只有一句話，謝謝市民配合！」

▲新北今日公布中和有1166的足跡點。（圖／新北市政府提供）
▲新北今日公布中和有1166的足跡點。（圖／新北市政府提供）
侯友宜指出，透過疫調可劃定「疫情熱區」，這時的防疫策略就是把疫情圍堵在熱區裡面，而透過長期疫調的大數據，染疫足跡多集中在與萬華鄰接的地方；此外，三重、中和、板橋等多個菜市場都有很多確診者的足跡，其中板橋有1562的足跡點，中和則有1166的足跡點，顯示這些是確診者經常去的地方，希望藉此減少疫情的傳播，把染疫的源頭找出。

▲新北市長侯友宜表示，目前確診的足跡熱點包括三重幸福菜市場、幸福戲院、中和華泰市場、板橋國慶黃昏市場、板橋朝陽市場等。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜表示，目前確診的足跡熱點包括三重幸福菜市場、幸福戲院、中和華泰市場、板橋國慶黃昏市場、板橋朝陽市場等。（圖／新北市政府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
16.67%83.33%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.79%8.21%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
73.88%26.12%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
78.05%21.95%
2021-05-18-2021-05-21
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