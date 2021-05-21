曾到確診足跡身體不適 民怨：主動通報4天衛生局沒回應
為加強篩檢量能，即早找出可能確診者，桃園市除了11家專責醫院，另新增4處社區採檢站，只要有「接觸活動史並有症狀者」都可透過1922預約由衛生局安排採檢。不過有民眾在臉書社團貼文表示，多位確診者曾到過的地點他剛好都有去過，也出現喉嚨痛症狀，自己又是外送員，擔心染疫，主動打給市府衛生局希望能安排採檢，但衛生局只說了會有專人回覆後，「4天了，也沒回應」。
記者李春台/桃園報導
2021-05-21 18:18:02
這名以外送為業的民眾表示，5月13有確診案例在桃園市大業路全聯福元店，指揮中心報出來，這位民眾拿出5月17的發票表明自己這段時間他也有去，並表示大業路有3、4個以上確診，去過很多地方，包括7-11、全聯、頂好和洗車場，他覺得大業路算是重災區了。這位民眾表示，後來5月17號實名制已經實施了，當天晚上有確診者在桃園大業路頂好購物，晚上他太太當天晚上也都有去。
最近他和太太身體都出現不適的現象，因此打給桃園市衛生局詢問該如何進行篩檢，衛生局人員表示會派專人回覆，結果經過4天，也不見任何回應。他還強調，5月17日報大業路頂好為確診足跡時，實名制已經實施了，但他也沒有收到任何衛生局的消息，他感覺，「實名制只是好看而已」。
今（21）日他打了1922，他表明衛生局有叫他去診所就醫，有症狀會轉大醫院。因此1922人員就叫他直接去大醫院。這位民眾今天去醫院自費採檢，希望自己和太太只是感冒，但對於桃園市衛生局的態度感到不滿。
桃園市衛生局下午針對民眾的案件回覆表示，由於疫調同仁連夜工作，電話量暴增，如有遺漏請民眾見諒，目前已加派支援人力，另已設置社區篩檢站，符合採檢條件的民眾，請撥打本局防疫專線3363270。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。