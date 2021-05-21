和疫情奮戰1年「啥費用省最多」？眾反點致命關鍵：更慘
編輯中心/綜合報導
2021-05-21 20:23:20
國內疫情大爆發，本土確診個案連續七天破百位，全台進入三級警戒，對此，就有一名女網友發文，表示從疫情爆發至今，省下不少錢，像是口紅、香水和治裝費等費用，因此她也好奇「各位有省下以往省不到的錢嗎」，貼文一出，掀起熱議。
該名女網友在PTT以「因為疫情省下了什麼錢」為題發文，表示疫情爆發至今，她已經省下了像是口紅、香水、治裝費、和看電影的費用，「最近整理衣櫃才發現衣服真的變少了，最大筆的應該是健身房的會費了，各位有省下以往省不到的錢嗎」？貼文一出，網友一面倒，直指「出國錢省最多」，「出國費用沒花到對很多人來說並不是省，是很難過」、「少出十幾次國，一年省20萬左右」、「省出國費用+1」、「出國費用一年省了近百萬」、「一年至少省20萬，出國買衣服化妝品」、「出國旅遊的錢」、「出國吧」、「省下去日本的錢了」、「出國，反正哪裡都不能去QQ，希望疫情可以趕快結束」、「省下化妝品和出國的錢」。
不過，也有網友表示，雖然省了出國的錢，卻也都花在其他地方，沒省到反而更慘、花更多，「出國吧，不過也是拿去別的地方花掉，沒省」、「花更多...沒事逛逛網拍超好買」、「買了switch，和快10000多的遊戲，反而花更多...」、「出國的錢，不過花在別的地方了」、「出國的錢，可是我在家一直網購」、「沒出國可是國旅又花掉了..」、「省了旅費但零食費暴增」、「出國費，不過治裝費跟香水反而爆高，在家裡就想一直買」。（編輯：郭佩蓉）
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